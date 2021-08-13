En anlamlı destek

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği efsanevi İngiliz otomobil markası MG, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek 24 saatlik bisiklet yarışı organizasyonu Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace’in Gold sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında, yarış başlamadan hemen önce katılımcı bisikletçiler, %100 elektrikli MG ZS EV güvenlik aracıyla pist üzerinde ‘0’ emisyonlu bir tur atacak. Bununla birlikte, organizasyona katılacak tüm yarışmacılar ‘MG Recharge Yourself’ alanında dinlenebilecek ve enerjilerini yenileyebilecek. MG, ayrıca 4 kişilik profesyonel bisiklet takımıyla da büyük heyecana ortak olacak.

MG, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek 24 saat bisiklet yarışlarının sponsoru oldu. 21-22 Ağustos tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace’in Gold sponsorluğunu üstlenen MG, büyük heyecana profesyonel bisiklet takımıyla da ortak olacak. 4 kişiden oluşan profesyonel MG bisiklet takımı 24 saat boyunca kıyasıya mücadelenin içerisinde yer alacak. Gold sponsorluk kapsamında yarışın ilk virajına ismini de veren MG markası, organizasyona katılacak tüm yarışmacılar için hazırladığı ‘MG Recharge Yourself’ alanında, katılımcıların enerjilerini yenilemesini sağlayacak. Ayrıca, yarış başlamadan önce yarışçılar, %100 elektrikli MG ZS EV güvenlik aracıyla pist üzerinde ‘0’ emisyonlu bir tur atacak. Tüm yarışseverlere açık olarak yapılacak olan Türkiye’nin ilk 24 saat bisiklet yarışı organizasyonuyla ilgili detaylara https://istanbul24h.com/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

24 saatlik yarışı %100 elektrikli MG ZS EV başlatacak

Sadece sporcuların değil asistanlar, yardımcılar ve destekleyenlerin de ortak bir mücadele ortaya koyacağı, festival havasında geçecek ‘Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace’te; 2, 4 veya 6 kişilik takımlar değişimli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecek. Her takımdan sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken, pistte kalma süresini takımlar kendileri belirleyecek. Derecelendirme ise 24 saat içinde kat edilen toplam mesafeye göre yapılacak. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için pit alanına açılan garajlarda alan tahsis edilecek. Yarış tıpkı otomobil yarışlarında olduğu gibi Gold Sponsor MG’nin %100 elektrikli SUV modeli ZS EV aracı ile start alacak. Formula 1 için tasarlanmış olan İstanbul Park’ta hem yarışçılar hem de izleyicilerin keyif alabilmesi için 24 saat boyunca canlı müzik, özel şovlar ve farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Doğan Trend Otomotiv Hakkında

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş., Doğan Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir. 1961 yılında otomotiv ticareti yapmaya başlayan Doğan Grubu’nun 60 yıllık deneyimiyle; bünyesinde Suzuki, Suzuki Marine, Piaggio, Vespa, Motoguzzi, Aprilia, KYMCO, Wallbox, Silence, Gita ve MG gibi markalarının distribütörlüğünü barındırmaktadır. İkinci el ve perakende satış hizmetleri kapsamında suvmarket.com, SUZUKIsenin, vespastoreturkey.com ve scootermarket.com markalarıyla sektörde kiralama operasyonları ve e-ticaret alanında varlığını sürdürmeye ve büyümeye devam etmektedir.