FARC lideri Kolombiya'ya döndü

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono, tedavi gördüğü Küba'dan, yeni kuracakları siyasi partinin kongresi için Kolombiya'ya döndü.

"Timochenko" ismiyle bilinen Londono, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, örgütün kuracağı siyasi partinin 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kongresine katılmak için Kolombiya'ya döndüğünü duyurdu.

Londono, 2 Temmuz'da şiddetli göğüs ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı şikayetiyle Kolombiya'nın Villavicencio kentindeki hastanenin acil servisine kaldırılmıştı. FARC lideri daha sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini sosyal medyadan duyurmuş, ardından tedavisine devam edilmesi için Küba'ya gitmişti. Londono geçen mart ayında yine Küba'da enfarktüs nedeniyle bir süre tedavi görmüştü.

Rodrigo Londono, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında 27 Haziran'da FARC'ın silahlarının tamamının teslim alındığı törene katılmıştı.

Muhabir: Lokman İlhan