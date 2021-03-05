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Fiilen askıya aldılar

Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkeler, COVID-19 tedbirleri kapsamında Schengen uygulamasını “fiilen askıya” aldı.

Fiilen askıya aldılar

COVID – 19’un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasıyla salgında yeni dalga endişesi taşıyan AB ülkeleri tedbirleri yeniden sıkılaştırdı.

Almanya, mutasyonlu virüsün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla “mutasyon bölgesi” olarak tanımladığı bölgelerden gelen yolcuların ülkeye girişini kısıtladı.

Alman hükümeti ilk önce virüsün mutasyona uğramış türlerinin görüldüğü İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya, Güney Afrika ardından Çekya, Avusturya’nın Tirol bölgesini, Slovakya ve Fransa’nın Moselle bölgesini “mutasyon bölgesi” olarak ilan etti.

  • Fransa, COVID-19 nedeniyle 31 Ocak’tan bu yana AB ülkelerinden Fransa’ya seyahat edenler için PCR testini zorunlu tutuyor.
  • Portekiz, kara sınırını paylaştığı tek komşusu İspanya ile serbest dolaşımı 1 Şubat’tan itibaren kısıtladı. Uygulama 16 Mart tarihine kadar devam edecek.
  • İspanya, Portekiz ve Fransa ile kara sınırlarındaki ulaşımı sadece ticari gerekçelerle, ikamet şartıyla veya özel izinle gerçekleştiriliyor
  • Belçika zorunlu olmayan seyahatleri ocak sonunda yasakladı. Belçika hükümeti, sadece bazı istisnai durumlar için sınır geçişlerine izin veriyor. Kısıtlamanın en az 1 Nisan’a kadar devam etmesi bekleniyor.
  • Avusturya, komşuları Çekya ve Slovakya sınırlarında sıkı tedbirleri hayata geçirdi. Bu iki ülke sınırlarındaki küçük geçiş noktalarını kapatan Avusturya, yalnızca büyük sınır kapılarından giriş çıkışlara izin veriyor.
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Anahtar Kelimeler:
COVID-19Avrupa Birliği
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