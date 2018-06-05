Filipinler ile Güney Kore'den 4,9 milyar dolarlık anlaşma

ANKARA (AA) - Filipinler ile Güney Kore arasında 4,9 milyar ABD doları değerinde anlaşma imzalandı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasında ticaret ve ekonomi başta olmak üzere 4,9 milyar dolar değerinde anlaşmaya imza attı.

İki ülkenin önde gelen şirketleri arasında bilim ve teknoloji, ticaret, ekonomi, yenilenebilir enerji ve ulaşım alanlarını kapsayan 23 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların 50 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.

Duterte yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin yatırımları ülkemizde güvende" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi olduğuna değinerek, ticaret hacmini daha da artırmak istediklerini vurguladı.



Güney Kore dün Filipinler'in altyapı projeleri için resmi kalkınma kapsamında 1 milyar dolar yardım sözü vermişti.

Duterte'nin üç günlük Güney Kore ziyaretini bugün tamamlanıyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 14,3 milyar dolara ulaşmıştı.