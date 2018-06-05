Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji spor Salih Ziya Şahin hazır beton faaliyetleri endeksi
En yüksek artış giyimde
En yüksek artış giyimde
Endişeler giderildi
Endişeler giderildi
Dolar/TL, ocak ve şubat aylarına kadar 3,50'ye çıkmaz
Dolar nereye koşuyor
Yapı Kredi'ye 9 ödül
Yapı Kredi'ye 9 ödül
2.7 milyon kazandıracak
2.7 milyon kazandıracak

Filipinler ile Güney Kore'den 4,9 milyar dolarlık anlaşma

- Filipinler lideri Duterte'nin Güney Kore ziyaretinde taraflar birçok alanda anlaşma imzaladı

Filipinler ile Güney Kore'den 4,9 milyar dolarlık anlaşma

ANKARA (AA) - Filipinler ile Güney Kore arasında 4,9 milyar ABD doları değerinde anlaşma imzalandı.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasında ticaret ve ekonomi başta olmak üzere 4,9 milyar dolar değerinde anlaşmaya imza attı.
İki ülkenin önde gelen şirketleri arasında bilim ve teknoloji, ticaret, ekonomi, yenilenebilir enerji ve ulaşım alanlarını kapsayan 23 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların 50 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.
Duterte yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin yatırımları ülkemizde güvende" ifadelerini kullandı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi olduğuna değinerek, ticaret hacmini daha da artırmak istediklerini vurguladı.

Güney Kore dün Filipinler'in altyapı projeleri için resmi kalkınma kapsamında 1 milyar dolar yardım sözü vermişti.
Duterte'nin üç günlük Güney Kore ziyaretini bugün tamamlanıyor.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 14,3 milyar dolara ulaşmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilipinlerFilipinler Devlet Başkanı Rodrigo DuterteGüney KoreTicari Ve Ekonomik Anlaşmalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5