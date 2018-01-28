Frankfurt üç fuara ev sahipliği yapıyor

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Frankfurt kenti, çok sayıda firmanın katıldığı "Paperworld 2018", "Creativeworld 2018" ve "Christmasworld 2018" fuarlarına ev sahipliği yapıyor.

Frankfurt'taki fuar alanında, bu hafta içinde üç ayrı fuar açıldı.

Dünyanın en büyük uluslararası kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı olarak kabul edilen "Paperworld 2018”de sektördeki son yenilikler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Messe Frankfurt'un düzenlendiği fuarda, en yeni kağıt ürünleri, kalemler, ofis ve okul malzemeleri, masa üstü aksesuarlar, hediyelik eşya ürünleri, sanat ve grafik sanat malzemeleri, yazı araç ve gereçleri, kaplama kağıtları, tebrik kartları, yazıcı ve çizim gereçleri ve yazıcı malzemeler tanıtılıyor.

Fuara, bu yıl 60 ülkeden bin 500 firma katılıyor. Türkiye'den de 53 firma fuarda yer aldı.

"Paperworld 2018” fuarının yanı sıra farklı ve yenilikçi tasarımların sergilendiği "Creativeworld 2018” ve özellikle Hristiyan dünyasına yönelik mevsimlik süslemeler alanındaki en son ürünlerin görücüye çıktığı "Christmasworld 2018” kentteki diğer iki önemli fuar.

El yapımı ürünlerin yoğunlukta olduğu "Creativeworld"da çeşitli kağıt, boya ve inci gibi malzemelerle yapılan tasarımlar sergileniyor. Fuarda, bu yıl 39 ülkeden 336 firma yer aldı. Türkiye'den 4 firmayla katılım sağlandı.

Noel ve Hristiyan dünyasına yönelik mevsimsel dekorasyonlarla festival ve bahçe süslemeleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri ile müşterileri bir araya getiren "Christmasworld 2018” fuarında bu yıl 43 ülkeden bin 47, Türkiye'den ise 4 firma bulunuyor.

Fuarlar, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.