“Gri Pazar'da petrol satışı için tüm imkanları seferber ettik“

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zemani Niya, ABD'nin yaptırımları karşısında ülkesinin Gri Pazar'da petrol satışı için tüm imkanları seferber ettiğini belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Azadi İslami Üniversitesinde konuşma yapan Zemani Niya, "Avrupa ülkeleri, Hindistan ve Rusya, ABD'nin gücü karşısında bu ülke yöneticilerinin sözüne uyuyorlar. Avrupa'da tüm ülkeler nükleer anlaşmayı destekliyor. Bu anlaşmanın sürmesi ve İran'ın bu anlaşmada kalmasını istiyorlar. ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden de rahatsızlar. Fakat iş adım atmaya gelince bir şey yapmıyorlar." dedi.

ABD'nin petrol ambargosunu uygulamaya koymasının ardından muafiyet tanıdığı 8 ülkeden Çin, Hindistan, Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin İran'dan petrol aldıklarını fakat bu sürede Yunanistan, İtalya ve Tayvan'ın alımı durdurduğunu aktaran Zemani Niya, "Bu süre içerisinde ülkenin tüm imkanlarını seferber ettik ve Gri Pazar'da petrol sattık. Buna kaçak denmez. Bu, adil ve hukuki olmadığına inandığımız yaptırımlara karşı koymaktan ibarettir." ifadelerini kullandı.

- "Trump'a dahi petrol satarız"

Söz konusu yaptırımların petrol piyasasında şeffaflığı ortadan kaldıracağına ve bu alanda yolsuzluğun baş göstermesine neden olacağına işaret eden Zemani Niya, "Eğer biz petrol satışında yeterli indirimi yaparsak, ABD Başkanı Donald Trump'a dahi petrol satarız." şeklinde konuştu.

"Grey market" veya "Paralel ithalat" olarak bilinen "Gri Pazar", resmi ithalatçıların bilgisi dışında, ürünün, bireysel olarak herhangi bir ülkeden ithal edilerek satılması anlamına geliyor.