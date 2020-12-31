Hangi ülke mutlu, hangi ülke umutlu işte o araştırma

Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi Barem'in, Türkiye bacağını gerçekleştirdiği 41 ülkede yapılan Global Yılsonu (EoY) Araştırmasının Umut, Mutluluk ve Refah Beklentisi sonuçları açıklandı. Araştırmada üç başlık atında ülkeler sıralaması yapıldı. Nijerya, dünyanın en umutlu ve refah beklentisi en yüksek ülkesi olurken; Kırgızistan en mutlu ülke olarak listenin başına yerleşti. Araştırmaya göre en umutsuz ülke Kore, refah beklentisi en düşük ülke Polonya, en mutsuz ülkeyse Makedonya.

Dünyada 41. kez gerçekleştirilen GIA Yılsonu (EOY) Araştırmasının Umut, Mutluluk ve Refah Beklentisi sonuçları açıklandı. Türkiye ayağı Barem tarafından yapılan araştırmaya 41 ülkeden 38,709 kişi katıldı. Araştırma sonuçlarına göre, en mutlu ülke Kırgızistan, en umutlu ve refah beklentisi en yüksek ülke Nijerya olurken, Türkiye ilk ona giremedi. İşte ülkeler sıralaması…

2021’den umutlu olan ülkeler

1. Nijerya

2. Azerbaycan

3. Endonezya

4. Hindistan

5. Kırgizistan

6. Vietnam

7. Kosova

8. Gürcistan

9. Amerika

10. Finlandiya

Araştırmaya göre, en umutsuz insanların yaşadığı ülke ise Güney Kore oldu. Türkiye 41 ülke arasında 30. sırada yer aldı.

Refah Beklentisi En Yüksek Nijerya, En Düşük Ülke Polonya

1. Nijerya

2. Azerbaycan

3. Vietnam

4. Kırgızistan

5. Hindistan

6. Pakistan

7. Endonezya

8. Gana

9. Filipinler

10. Ekvador

Ekonomik olarak 2021’in 2020’den daha iyi olacağını düşünenlerin en yüksek oranda olduğu Nijerya’da ankete katılanların yüzde 72’si olumlu cevap verdi. Refah beklentisinin en düşük oranda olduğu ülkelerin başında ise Polonya yer aldı. Türkiye, refah beklentisi sıralamasında 30. ülke oldu. Araştırmaya göre; yüzde 20’lik bir kesim 2020 ve 2021 yıllarının ekonomik olarak aynı geçeceğini düşünüyor. Ekonomik olarak zor bir yıl olacağını düşünenlerin oranı yüzde 58 olurken, refah bekleyenlerin oranı yüzde 15.

En mutlu Kırgızistan, en mutsuz Kuzey Makedonya

1. Kırgızistan

2. Azerbaycan

3. Kolombiya

4. Ekvador

5. Nijerya

6. Kazakistan

7. Pakistan

8. İspanya

9. Hindistan

10. Endonezya

Sıralamanın en sonunda yer alan ülkeyse Kuzey Makedonya oldu. Kuzey Makedonya’da araştırmaya katılanların sadece yüzde 5’i mutlu olduğunu belirtti. Türkiye mutlu ülkeler sıralamasında 31. sırada yer alıdı.

Araştırma Künyesi: 41 ülkede 38,709 kişiyle, Türkiye’de Ekim-Kasım aylarında 681 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle görüşülmüştür. GIA Yılsonu (EOY) Araştırması kapsamındaki Umut, Refah Beklentisi ve Mutluluk incelemesi tüm dünyada 41. kez, Türkiye’deyse 11. kez yapıldı.