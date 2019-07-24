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Hindistan Ay'a yolculuğa çıkıyor

Hindistan da Ay yarışına katılan ülkeler arasına gridi ve ABD, Rusya, Avrupa, Çin ve Japonya’nın ardından bugün Ay’a ilk roketini gönderdi.

Hindistan Ay'a yolculuğa çıkıyor
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Hindistan da Ay yarışına katılan ülkeler arasına gridi ve ABD, Rusya, Avrupa, Çin ve Japonya’nın ardından bugün Ay’a ilk roketini gönderdi.

Hindistan da Ay yarışında varım diyor

Hindistan Uzaj Ajansı uzun zamandır Ay’a bir roket göndermek üzere hazırlık yapıyordu. Hazırlıklar sonucunda Ay görevi beklenenden 1 hafta gecikmeyle, bugün ateşlendi.

Chandrayaan-2 ismi verilen Ay misyonu ile Hindistan Uzay Ajansı Ay’ın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapmayı ve araştırma materyalini Ay yüzeyine yerleştirmeyi planlıyor.

Chandrayaan-2 roketi Dünya’nın çevresinde 23 gün süreyle dönerek merkez kaç kuvveti kazanacak. Daha sonra ise bu kuvvetin etkisiyle dünyanın çekim gücünden kurtulup Ay’a doğru yolculuğa başlayacak.

Roketin Ay’a iniş tarihi ise 7 Eylül olacak.

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