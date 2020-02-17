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Huzur evi ve yetimhaneleri birleştiren uygulama

Kanada’da huzur evi ve yetimhanenin birleştirilmesiyle harika bir sonuç elde edildi

Huzur evi ve yetimhaneleri birleştiren uygulama
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Yapılan bu uygulama ile yaşlılar torun sahibi olup yalnızlık ve terkedilmiş duygusundan kurtuluyor.

Yetimler ise bir süre sonra dede ve nine sahibi olup aile kavramını öğreniyorlar.

Çocuklarla yaşlıların birbirlerine öğretecek çok fazla şeyi olduğunu dile getiren yetkililer konu ile ilgili oldukça iyi dönüşler aldıklarını kaydetti.

Tüm dünyada uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan yetkililer bu sayede huzur evinde kalan yaşlılar ile çocukların yaşadığı değişikliği hissedebildiklerini kaydetti. Yetkililer, “Bu onları gerçekten çok mutlu etti. Moralleri değişti ve huzurevine hayat geldi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KanadaHuzur EviYetimhane
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