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“İngiltere'de anlaşmasız ayrılık riski arttı“

Moody's, İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecinde sürdürülebilir bir anlaşma sağlanmasının önceye kıyasla daha zayıf bir olasılık olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“İngiltere'de anlaşmasız ayrılık riski arttı“
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması riskinin arttığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakar Parti’nin liderliğine Boris Johnson’ın seçilmesinin ardından ülkenin AB’den ayrılması sürecinde sürdürülebilir bir anlaşma sağlanmasının önceye kıyasla daha zayıf bir olasılık olduğu, anlaşmasız ayrılık olasılığının ise arttığı belirtildi.

Açıklamada “Aa2” kredi notu ve “durağan” not görünümü ile değerlendirilen İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının ülkenin kredi notu ve buna bağlı diğer notlar için olumsuz olacağı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kredi Strateji Direktörü Colin Ellis, “Johnson’ın seçilmesiyle sürdürülebilir bir anlaşmanın sağlanması olasılığı öncesine kıyasla daha zayıf. Bizim görüşümüz, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının ülkenin kredi notu ve buna bağlı notlar üzerinde dikkate değer negatif etki oluşturacağı yönünde.” ifadelerini kullandı.

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