İngiltere'den ABD'ye vergi tepkisi - İngiltere Başbakanı Theresa May: - "ABD’nin AB’den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulamaya dönük haksız kararıyla derin hayal kırıklığına uğradım" - “AB ve İngiltere gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulmalı"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’nin çelik sektörüne yönelik gümrük vergisi adımlarını “haksız karar” olarak nitelendirerek, İngiltere ve AB’nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması çağrısı yaptı.



Yazılı açıklama yayımlayan May, “ABD’nin, AB’den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulamaya dönük haksız kararıyla derin hayal kırıklığına uğradım.” ifadesini kullandı.



May, ilgili sanayi dallarını ve buralarda çalışan işçileri korumak için AB ile iş birliğine devam edeceklerini belirterek, AB ve İngiltere'nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması gerektiğini bildirdi.

ABD, AB ve İngiltere’nin dünyada daima açık ve adil ticaret değerlerini teşvik eden yakın müttefikler olduğunu ifade eden May, “Bizim çelik ve alüminyum sanayilerimiz İngiltere için büyük önem taşıyor ancak bunlar, ABD’nin ulusal güvenliğini destekleyen savunma projeleri dahil olmak üzere ABD sanayisine de katkı sağlıyor.” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.