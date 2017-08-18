İnsani yardımlarda en cömert ülke Türkiye

ANKARA (AA) - ERCAN CANBOLAT - Türkiye, dünya genelinde geri kalmış ülkelere ve özellikle mültecilere yaptığı yardımlarla milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülke konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla derlediği bilgilere göre, insani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi Türkiye.

Maddi yardımlar dışında, Türkiye ve Türk yardım kuruluşları, Somali'den Suriye'ye, Bangladeş'ten Uganda'ya kadar uzanan geniş coğrafyalarda gıda, sağlık, eğitim gibi birçok alanda insani yardımlar yapıyor.

Bağımsız bir kuruluş olan Gelişim Girişimi tarafından haziran ayında yayımlanan en son Küresel İnsani Yardım Raporu da Türkiye'nin yardımlarda ne kadar cömert olduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolar insani yardım yaparak, 6,3 milyar dolar yardımda bulunan ABD'den sonra miktar bazında ikinci sırada yer aldı.

Ancak milli gelire kıyasla Türkiye, yardım alanında diğer tüm ülkelerin üzerinde bulunuyor. Geçen yıl gayri safi milli geliri 857 milyar dolar olan Türkiye 6 milyar dolar, 18,7 trilyon dolar olan ABD ise 6,3 milyar dolar yardım yaptı.

Türkiye'nin 2015'te insani yardıma aktardığı tutar 3,2 milyar dolar olmuştu. 2016 yılında ise bu rakam yüzde 115 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlara göre Türkiye milli gelirinin yüzde 0,75'ini insani yardımlara harcıyor. Böylece, Türkiye 2016'daki insani yardımın yaklaşık 5'te 1'inden fazlasını tek başına kendisi yapıyor.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 yıllarındaki Küresel İnsani Yardım Raporunda da en çok insani yardım yapan üçüncü ülke olmuş, 2016'daki raporda ise ikinci sırada yer almıştı.

- Sığınmacılara kucak açıyor

Türkiye, sığınmacılara ev sahipliğinde de lider konumda. Türkiye, resmi rakamlara göre, 2,9 milyon sığınmacı ağırlıyor ve en çok sığınmacı bulunan ülke konumunda yer alıyor.

Pakistan 1,4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken, Lübnan 1 milyon ile üçüncü sırada bulunuyor. İran, 980 bin kişiyi barındırıyor, Etiyopya ise 790 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

- İlk "Dünya İnsani Zirvesi" Türkiye'de yapıldı

Türkiye'nin insani yardımlara verdiği önem geçen yıl düzenlenen bir uluslararası zirve ile de ortaya koyuldu.

Dünya genelinde ilk defa düzenlenen ve küresel insani yardımları artırmayı amaçlayan "Dünya İnsani Zirvesi", 23-24 Mayıs 2016'da İstanbul'da geniş bir katılımla yapıldı.

Türkiye, çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile birçok uluslararası yardım kuruluşunun başındaki kişilerin katıldığı zirveye ev sahibi olarak insani yardımların önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin Birleşmiş Milletler (BM) tarihinde rekor katılımla, başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekmişti.

Erdoğan, "Paylaşmanın bereketine inanan, komşusu açken tok yatmayı zül sayan bir medeniyetin müntesipleri olarak, dil, din ve bölge ayrımı yapmadan kalkınma odaklı insani yardım faaliyetlerimizi sürdürmekte kararlıyız." demişti.