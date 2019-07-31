İran nükleer anlaşması yeniden masada: Sadece ABD yok

Anlaşmaya taraf olan İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, Britanya ve Avrupa Birliği’nden üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan toplantıda bir araya geldi.



Euronews Türkçe'nin haberine göre, toplantı sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen toplantının ardından anlaşmaya ilişkin bazı gelişmelerin yaşandığını, bu nedenle bu olağan dışı toplantıyı düzenlediklerini söyledi.



Arakçi, toplantıda her konuda uzlaşılamasa da görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini kaydederek, şöyle dedi: “JCPOA’a ilişkin bir çok taahhüt yerine getiriliyor ve taraf ülkeler hali hazırda anlaşmaya bağlı kalarak, bu önemli diplomatik anlaşmayı muhafaza etmek istiyor.”



Arakçi ayrıca, İran’ın, ABD’nin yaptırımlarından etkilenmemesi için pratik çözümlere ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.



Britanya, Fransa ve Almanya’nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları, INSTEX (ticari faaliyetlere özel araç desteği) adı verilen mekanizmanın, tam anlamıyla işlemese de kullanıldığına dikkati çeken Arakçi, INSTEX’in para transferi için başvurulan bir araç olduğunu, ticaret, yatırım ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösterecek INSTEX gibi pratik çözümlerin bulunmasının görüşüleceğini söyledi.



Bu arada İran ve anlaşmaya taraf olan ABD dışındaki ülkelerin temsilcileri, nükleer anlaşmanın devamını sağlamak için yakın gelecekte dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı düzenlenmesi için hemfikir olduklarını kaydetti.



Ancak böylesi bir zirve için hazırlıkların iyi yapılması gerektiğine işaret eden diplomatlar, herhangi bir tarih belirlenmediğini de dile getirdi.