İş dünyası Afrika ile iş fırsatlarını konuşuyor

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye - Afrika İş Birliği Fırsatları Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Sayın Berna Gözbaşı’nın katılımlarıyla ve 14 dışişleri bakanının katılımıyla 19 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.

"Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" ana temasıyla T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’ndaki Türkiye-Afrika İş Birliği Fırsatları Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, Türk iş dünyası temsilcilerinin Afrika’daki faaliyetleri ve yatırımları ile Afrika ülkeleri Dışişleri Bakanlarının Afrika’da ekonomik fırsatları konuları değerlendirildi. Afrika'da faaliyet gösteren Türk iş dünyası temsilcileri, Cezayir, Gabon, Gine Bissau, Güney Afrika, Kamerun, Kenya, Kongo Demokratik, Libya, Madagaskar, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali ve Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla ülkemizin kıta ile ticari ilişkilerinin nasıl derinleştirilebileceğini ele alarak, tarım teknolojileri, altyapı ve inşaat, lojistik, enerji ve sanayi üretimi sektörlerinde iş birliklerini değerlendirdi.

“Afrika ile ortak projeler oluşturulmalı”

DEİK Başkanı Nail Olpak, 1,3 milyar nüfuslu ve 3,4 trilyon dolarlık yeni bir serbest ticaret pazarı oluşturan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının ardından DEİK olarak kapsamlı bir bölgesel rapor hazırladıklarını belirterek, “Rapor, ürün ihracatından pazarda değişen dinamiklere, kıtadaki yeni yatırım fırsatlarından atılması gereken stratejik adımlara kadar Türk özel sektörüne Afrika’da rehberlik edecek bir projeksiyon sunacak. Yakın zamanda raporumuzun lansmanını gerçekleştireceğiz” dedi.

Afrika’nın bölgedeki sanayileşme ile kalkınma vizyonuna Türk iş dünyasının yatırımlarıyla ortak olması gerektiğini ifade eden Olpak, “Türkiye ve Afrika arasında sürdürülebilir kalkınma için, dünya pazarlarındaki rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji ürünleri geliştirmemiz ve daha çok kullanmamız gerekiyor. Ayrıca Afrika ülkeleri ile ortak projeler oluşturulmasının ve yürütülmesinin teşvik edilmesi de önem arz ediyor. Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, olarak ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için Kıta’da 45 olmak üzere 146 İş Konseyimizle ticari diplomasi çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Türk bankalarının Afrika’daki mevcudiyetlerini arttırmamız gerekiyor”

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı ise, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliği fırsatlarının ele alınacağını belirterek, ilişkilerin ne durumda ve daha nasıl geliştirilebileceğini değerlendirmek istediklerini söyledi. 2021 yılının başında yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ile kıtada önemli bir değişim süreci başladığını ve sürecin ivmelenerek devam edeceğini belirten Gözbaşı, “Türk özel sektörü olarak bu süreci iyi takip etmeli ve buna göre kendimizi revize etmeliyiz. Bankacılık ilişkileri önemli bir konu.

Türk bankalarının Afrika’daki mevcudiyetlerini arttırmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu alanda hem sektör temsilcileri hem de ilgili kamu kurumları ile görüşmelere Türk iş dünyası olarak öncülük etmeliyiz” dedi. Kuzey Afrika ülkelerinin ayrı bir başlık altında değerlendirmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gözbaşı, “Son dönemde Libya ekseninde bölge ülkeleri ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesi noktasında önemli bir çaba mevcut. Özel sektör olarak bu sürece katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeliyiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, Türk iş dünyası temsilcileri ile Afrika ülkelerinin Dışişleri Bakanları görüş alışverişinde bulundu. Afrikalı Bakanlar tarafından, ülkelerindeki Türk yatırımlarından ve projelerinden memnun oldukları, daha çok Türk firmasının kıtada yerleşik olmasını ve genç iş gücü için istihdam sağlayacak sanayi üretimi yatırımlarının yapılmasını arzu ettikleri dile getirildi.