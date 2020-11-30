İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin 100’üncü yaşı anısına özel menü

1885 yılında Türk ve İtalyan iş adamlarınca kurulan ve 135 yıldır iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik katma değeri yüksek organizasyonlar gerçekleştiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, bu yıl 5’incisi düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin 100’üncü yaşını kutladı. Pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen etkinliğin özel menüsü ünlü şef Carlo Bernardini imzası taşıyor. Etkinliğe İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Genel Sekreter Fatih Ayçin, şef Carlo Bernardini ve üyeler katıldı.

ZOR KOŞULLARDA HİZMET VERMENİN ÖRNEĞİ

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Şu anda bu zor günleri yaşarken İtalyan ve Türk girişimcileri desteklemek için çabalayan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’ne teşekkür ediyorum. Çok zor koşullarda da çalışmaya ve hizmet vermeye devam etmenin mümkün olduğunu gösteren önemli bir örnek. Biz İtalyanlar Türk arkadaşlarımız gibi yaptığımız her şeye duygularımızı ve heyecanlarımızı katarız. Sanal olarak da olsa bu organizasyonun bir parçası olmak beni mutlu ediyor. İtalyan mutfağı Türkiye’de, Türk mutfağı da İtalya’da çok seviliyor. Eminim ki kısa süre içerisinde Türk mutfağı da kendini daha iyi tanıtmayı başaracak. Zira sadece gelenekler ya da ürün çeşitliliği özelinde düşünmüyorum. Akdenizli yapımız ve sağlıklı ve lezzetli beslenme olarak dünyaya yayılacak.”

ZEVKLERİMİZ BİRBİRİNE YAKIN

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise, “Bu aslında organize ettiğimiz ikinci yemek. Pandeminin ilk dalgasında Cerrahpaşa doktorları ve sağlık çalışanları için yine Carlo ile beraber bir yemek ikramı yapmıştık ve bunu hastaneye götürmüştük. Şimdi salgında ikinci dalgayı yaşıyoruz. Bu sene Federico Fellini’nin 100’üncü doğum gününü kutluyoruz. Yönetmenin ‘La Dolce Vita’ filminde Anita Ekberg ve Marcello Mastroianni’nin Trevi çeşmesinin içinde bir sahnesi var ki; dünyada birçok insanın kafasına kazındı. Bu da İtalyan güzel hayat tarzının en önemli simgelerinden bir tanesi oldu. Umarım bu çeşmeyi görmeyenler seyahat etme imkanı bulunca gider. Dünyadaki tüm İtalyan şefleri aslında İtalyan yaşam tarzının birer elçileridir. O şekilde de davranıyorlar. İki Akdeniz ülkesi olarak zevklerimiz aslında oldukça yakın. Tabii burada bir rekabet söz konusu değil. Ne kadar feraset varsa dünya o kadar güzeldir.” dedi.

MALZEMELER FELLİNİ’NİN DOĞDUĞU BÖLGEDEN

Özel menüye imzasını atan İtalyan şef Carlo Bernardini de, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği’nin, İtalyan Kültür Merkezi’nin ve Konsolosluğun son derece orijinal bir fikri hayata geçirdiğini ve bu etkinliğin bir parçası olmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi. Bernardini, “Menüyü Federico Fellini’nin bölgesi olan Rimini’den gelen ürünlerle hazırlamayı denedik. Türkiye’de bulabildiğimiz ürünler oldu fakat bazı malzemeleri İtalya’dan getirttik. Umuyorum dengeli bir menü olmuştur. Basit bir görev değildi. Yemeği pişirmek, yemeğin özelliği bozulmadan herkesin evine ulaştırmak, sizlerin ısıtması, tabağa koyması, sosu eklemesi detayları düşünmek kritik öneme sahip.” ifadelerini kullandı.