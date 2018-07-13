Kıbrıs internet hızını 6’ya katlayacak

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ile KKTC’nin ana internet sağlayıcısı KKTC Telekomünikasyon Dairesi arasında üç yıllık toplu internet alımına yönelik protokol imzalandı. 12 Temmuz Perşembe günü Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan arasında Lefkoşa’da imzalanan protokol kapsamında KKTC Telekomünikasyon Dairesi, Türk Telekom’un Kıbrıs’a sağladığı teknik altyapı ve imkânlar üzerinden üç yıl süre ile daha uygun fiyat ve daha yüksek kapasite ile internet hizmeti alacak. Yapılan anlaşma ile KKTC Telekomünikasyon Dairesi, hâlihazırda 75 gigabit olan internet kapasitesini üç yıl içinde ikiye katlayarak yaklaşık 160 gigabit’e kadar; şu anda saniyede 5 megabit olan son kullanıcı internet hızını da yaklaşık altı kat arttırarak saniyede 30 megabit’e kadar çıkarmayı hedefliyor.







Anlaşma ile, Kuzey Kıbrıs’ta KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin hizmet verdiği sayıları 30’u bulan internet servis sağlayıcısı ve iki mobil operatörün abonelerine sunduğu internet hizmetlerinde de hız ve kalite artışı sağlanacak.







Lefkoşa’da gerçekleşen imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, KKTC Telekomünikasyon Dairesi ile yaptıkları protokol neticesinde Kuzey Kıbrıs’ı da bu dönüşüm sürecine dahil ettiklerini belirterek “Yeni nesil akıllı şehirlerin oluşumu için de son derece gerekli olan yüksek hızda fiber interneti KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığıyla Kıbrıslı vatandaşlarımıza yüksek kapasite ile sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.







Doany: “Kıbrıs’ın dijital dönüşümüne yatırım yaptık”







Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki teknik altyapıyı son dönemde önemli ölçüde geliştirdiklerinin altını çizen Doany, “Yatırımlarımızı sadece Türkiye ile sınırlandırmıyoruz. KKTC’li vatandaşlarımızı kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmuyor, altyapı yatırımlarımızı Kuzey Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde planlıyoruz. Kıbrıs’ın dijitalleşmesi için 2017 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde, alternatif iki güzergâh üzerinden yedeklediğimiz denizaltı fiber optik kablo hattımızda yapmış olduğumuz iyileştirmeler ve doğrudan uluslararası internet çıkışımız ile kapasitemizi önemli ölçüde artırarak Kıbrıs’taki hizmet kalitemizi yükseltmiş bulunuyoruz. Adada ağırlıklı olarak radyolinkler aracılığıyla sağlanan, kapasitesi ve hızı sınırlı interneti çok daha yüksek kapasiteye çıkararak Kıbrıs’ta yüzleri güldüreceğiz. Bugünden itibaren KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığı ile, bu yüksek hızda ve kapasitede interneti Kıbrıslı vatandaşlarımızın kullanımına sunarak üç yıl içinde adadaki internet kapasitesini yaklaşık iki katına, son kullanıcı internet hızını ise yaklaşık altı katına çıkaracağız.” dedi.







Törende konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, Türk Telekom ile yapmış oldukları protokol neticesinde, KKTC vatandaşlarına ve Kıbrıs’taki servis sağlayıcılara yüksek kapasiteli kaliteli internet hizmetini daha uygun fiyatlarla sunacaklarını ifade ederek “Ülkemizde gerçek anlamda bir bilişim sektörünün gelişmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, internet kalitesini artırırken fiyatları da düşürmemiz gerekiyor. Türk Telekom ile yaptığımız bu anlaşma ile, toptan internet fiyatlarında güncellemeye giderek maliyetlerimizi önemli oranda azaltmış bulunuyoruz. Bu anlaşma ile, saniyede 75 gigabit olan mevcut kullanım kapasitemiz için KKTC Telekomünikasyon Dairesi olarak ödemekte olduğumuz tutara göre %30’a varan, kullanım kapasitemiz saniyede 100 gigabit’e çıktığı zaman da %45’e varan indirim sağlamış oluyoruz. Bu önemli oranlardaki indirimi 1 Ağustos 2018 itibarıyla KKTC Telekomünikasyon Dairesi Ücretler Tüzüğü’ne de yansıtarak, internet servis sağlayıcıların mevcut kapasitelerini %40-50 oranlarında indirimli almalarını sağlayacağız. İndirim sonrası oluşacak olan fayda, özellikle düşük band toptan internet alan internet servis sağlayıcılarına rekabet ortamı sağlamakla birlikte, KKTC´de son kullanıcıya uygulanan internet satış fiyatlarında daha sağlıklı bir rekabet ortamının sağlanmasına imkan tanıyacaktır. Ülkemiz için imza attığımız bu önemli değişim, geliştirmek istediğimiz bilişim sektörüne ciddi bir ivme kazandıracaktır. Buna ek olarak, ülkemizin fiber altyapısını en kısa zamanda ve önemli derecede iyileştirmeyi, ülke çaplı internet hızımızı saniyede 30 megabit’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.







Kuzey Kıbrıs’ta KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin hizmet verdiği sayıları 30’u bulan internet servis sağlayıcısı, iki mobil operatör, 20 bin ADSL/VDSL ve 50-60 bin civarında Wi-Fi son kullanıcısı da yapılan anlaşmadan olumlu yönde etkilenecek. Yapılan üç yıllık taahhüt sayesinde uygun fiyat avantajından da yararlanacak olan KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin, bu fiyat avantajını abonelerine ve kurumsal müşterilerine de yansıtması bekleniyor.

