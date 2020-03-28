Koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirildi

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

Rusya tarafından Çin’de başlayan koronavirüse karşı uzun süredir üzerinde çalışılan ilaç ve aşı çalışmalarından sonuç alındığı açıklandı. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya, FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi. Yüksek seçicilikteki ilaç koronavirüsün hücrelerdeki enfeksiyonunu takiben hücre kültürlerinde gözlenen mikroskobik değişiklikleri yok eder ve yeni bir bakteriyel viral oluşumunun önüne geçerek bağışıklığı arttırır. Bu ilaç akciğerlerdeki virüse karşı etkili bir tedavi sağlayacaktır” denildi.

İlacın ne zaman piyasaya sürüleceği ve hastalarda kullanılacağına dair henüz bilgi verilmedi.