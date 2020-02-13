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Koronavirüsünde zirve şubat ayında yaşanabilir

Çin’in tanınmış solunum yolu hastalıkları uzmanı Zhong Nanshan, mevcut duruma bakıldığında yeni koronavirüsü salgınında zirve noktasını öngörmenin zor olduğunu ancak tahminen şubat ayının ortası veya sonlarını bulacağını söyledi.

Koronavirüsünde zirve şubat ayında yaşanabilir
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Çin hükümetinin salgınla mücadele için görevlendirdiği uzman heyetine başkanlık eden Zhong, vakaların zirveye ulaşacağı noktanın, Bahar Bayramı tatilinin son ermesiyle başlayan çalışanların işe dönüş sürecinde tedbirlerin uygulanma durumuna göre belli olacağını dile getirdi.
 
Hastalığın kuluçka süresinin 24 güne ulaştığı konusunda da açıklamalar yapan Zhong Nanshan, “Yalnızca bir hastada kuluçka süresinin 24 günü bulduğu gözlendi. Emin olmak için daha çok araştırma gerekiyor” dedi. Zhong Nanshan, Çin Medya Grubu’na (ÇMG) verdiği özel röportajda, ekibiyle birlikte 552 hastaneden seçilen bin 99 hasta üzerinde yaptığı incelemelerde sadece 1 hastanın kuluçka süresinin 24 günü bulduğunu tespit ettiklerini belirtti.
 
Yeni koronavirüsünün kuluçka süresinin 24 güne uzayabileceğini söylemek için yeterli kanıtın bulunmadığını ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Zhong Nanshan, “Araştırma bulguları yorumlanırken aşırıya kaçılmamalı” uyarısında da bulundu.

 Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu

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Anahtar Kelimeler:
KoronaCoronaVirüsçinZhong Nanshan
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