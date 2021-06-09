Küresel ısınmada uluslararası iş birliği

Ahmet Coşkunaydın yazıyor.. Uluslararası bir nitelik taşıyan toplantıya Bangladaş İstanbul Başkonsolosu Dr.Muhammed monir ul İslam ile Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis ile birlikte, yenilenebilir enerji konusunda çalışmalarıyla tanınmış Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ile Doruk Doğan da katıldı.

Webinar’da en dikkat çekici nokta, Küresel ısınmada, Dünya’nın 1 derece daha ısınması hallinde 170 milyon nüfuslu Bangladeş’in topraklarının beşte birinin sular altında kalacağı ve en az 40 milyon insanın topraklarından göç etmek zorunda kalacakları noktasıydı.

Dr.Munir ul İslam, küresel ısınmayla mücadelenin tek bir ülkenin çabasıyla olamayacağını, bunun için tüm ulusların işbirliği içinde olmaları gerektiğine dikkat çekti. Yenilenebilir enerjide Güneş ve rüzgar enerjisi için Bangladeş devletinin halkına her türlü desteği verdiğini vurgulayan Munir ul İslam, halen ülkesinde 4 milyon 500 bin evin tamamen Güneş enerjisinden yararlanarak, temiz enerji kullandıklarını belirtti.

Kendisi de denizden kazanılan topraklarla oluşan Hollanda Başkonsolosu van Bolhuis, ülkesinin küresel ısınmaya karşı çok çeşitli bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüttüğünü, bunun yanında elde ettikleri deneyimleri, bu alanda çaba gösteren ülkelerle paylaştığını vurguladı.

Van Bolhuis, bunun yanında yenilenebilen enerji ve küresel ısınmayı önleme konusunda üçüncü ülkelere maddi destek de sağladıklarını söyledi.

Çevre Haftası'nda yenilenebilir enerjiye tam destek

Webinar’da ,Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu (YENENDES) Sözcüsü Doruk Doğan "İklim krizi ile mücadelenin en etkin unsurlarından biri yenilenebilir enerji olduğunu biliyoruz. Cari açıktan kurtulmanın yolu da bu. O halde desteklemeliyiz" dedi. Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu (YENENDES), ÇEVDO-DER, Bangladeş Başkonsolosluğu’nun katkıları ile çevre ile ilgili sıkıntıları dile getiren toplantı gelecekte atılması zorunlu adımları somutlaştırdı.. Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu (YENENDES) Sözcüsü Doruk Doğan’ın açılışı konuşması ile başlayan toplantıya farklı sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı. Doruk Doğan toplantının açılışında yaptığı konuşmada şu noktaların altını çizdi: “Yıllardır küresel ısınma kurultayları yapan ekibin Sapanca toplantısında bir gazeteci arkadaşımızı önerisi ile gündeme gelen ve kısa adı YENENDES olan Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu iklim krizi ile ilgili çalışmalara hız verdi. YENENDES son olarak toplu sözleşmelere yenilenebilir enerjiye destek mesajları koymayı öngörmüş ve bu doğrultuda çalışma kararı almıştı,” YENENDES’in bünyesinde çok önemli isimler olduğunu belirten Doruk Doğan, “Platform biliyor ki iklim krizini derinleştiren en önemli faktör kömür ve fosil kaynaklarından kaynaklanan sıkıntılar. Bu olumsuzluğu bankalar bile tespit etmiş olacaklar ki bu alanda yapılan yatırımlara destek vermeyeceklerini birer birer açıklıyorlar. Ve kayıtsız şartsız destek verdikleri en önemli alan yenilenebilir enerji… Çünkü dünya tek. Hepimizin dünya denilen bu geminin içinde yaşıyoruz. Ve bizler bu yüzden diyoruz ki yenilenebilir enerjiyi desteklemek gerekiyor. Çünkü biz bu dünyayı miras değil gelecek kuşaklardan emanet aldık emanete sahip çıkmak boynumuzun borcu” dedi. Yenilenebilir enerjiyi desteklemenin insanı boyutunun yanında çok önemli bir yanının olduğunu dikkat çeken Doğan, “Bir de bu sektöre destek vermenin yurttaşlık boyutu var. Biz enerji ihtiyacımızı ne kadar yenilenebilir kaynaklardan karşılarsak o kadar cari açığımız azalır. Bu anlamda çevre haftası nedeniyle düzenlenen bu toplantıyı önemsiyoruz. Ve yenilenebilir enerjiye herkesi destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Üyesi Ahmet Coşkunaydın’ın yaptığı. toplantıda Bangladeş Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul Islam iklim krizinin dünyaya ve ülkesine yönelik tehditleri sıraladı ve sıkıntıların üzerine hep birlikte gidilmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra söz alan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, enerjide faaliyet gösterdiği Biotrend markasıyla Türkiye’deki evsel atıkların yüzde 20'sini, yer üstü ve yer altı sularına karışmadan önce temiz enerji ve ısıya dönüştürdüklerini anlattı. Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis da yaptığı konuşmada çevre faaliyetlerine dikkat çekti ve toplantıyı düzenleyen Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu’na (YENENDES) teşekkür etti.

