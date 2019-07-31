Reuters’in haberine göre, askeri yetkililer, cisimlerin Kuzey Kore’nin doğu kıyılarındaki Güney Hamgyong bölgesindeki Hodo yarımadasından fırlatıldığını açıkladı. Yetkililer, başka cisimlerin fırlatılma ihtimaline ve oluşabilecek durumlara karşı hazırlıklı olduklarını bildirdi. Yetkililer, ‘cisim’lerin füze olup olmadığı konusunda ayrıntılı açıklama yapmadı.
Kuzey Kore, geçen hafta da iki kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen ay sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile Kore sınır çizgisinde bir araya gelmiş ve bölgeyi nükleer silahlardan arındırma konusundaki görüşmeleri canlandırma kararı almışlardı.
Kuzey Kore çok sayıda ‘tanımlanamayan cisim’ fırlattı
Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey Kore’nin Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yarısında ‘çok sayıda tanımlanamayan cisim’ fırlattığını açıkladı.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56
Reuters’in haberine göre, askeri yetkililer, cisimlerin Kuzey Kore’nin doğu kıyılarındaki Güney Hamgyong bölgesindeki Hodo yarımadasından fırlatıldığını açıkladı. Yetkililer, başka cisimlerin fırlatılma ihtimaline ve oluşabilecek durumlara karşı hazırlıklı olduklarını bildirdi. Yetkililer, ‘cisim’lerin füze olup olmadığı konusunda ayrıntılı açıklama yapmadı.