Kuzey Kore çok sayıda ‘tanımlanamayan cisim’ fırlattı

Reuters’in haberine göre, askeri yetkililer, cisimlerin Kuzey Kore’nin doğu kıyılarındaki Güney Hamgyong bölgesindeki Hodo yarımadasından fırlatıldığını açıkladı. Yetkililer, başka cisimlerin fırlatılma ihtimaline ve oluşabilecek durumlara karşı hazırlıklı olduklarını bildirdi. Yetkililer, ‘cisim’lerin füze olup olmadığı konusunda ayrıntılı açıklama yapmadı.



Kuzey Kore, geçen hafta da iki kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.







Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen ay sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile Kore sınır çizgisinde bir araya gelmiş ve bölgeyi nükleer silahlardan arındırma konusundaki görüşmeleri canlandırma kararı almışlardı.