Kuzey Kutbu'ndaki ısınma, büyük miktarda sera gazı salımına neden oluyor

Harvard Üniversitesi bilim insanları tarafından iklim değişikliği hakkında yeni bir çalışma yayımlandı. Nisan 2019'da yayımlanan araştırmaya göre iklim değişikliği Kuzey Kutbu'ndaki donmuş toprakları (permafrost) daha hızlı çözüyor ve bu durum yüzünden atmosfere daha da fazla sera gazı salınıyor.



Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıkların artması ile buradaki toprakta organik yapılar bakteriler tarafından daha hızlı parçalanıyor. Araştırma, bu parçalanma sonucunda atmosfere 12 kat daha fazla azot oksit (NO2) salındığını ortaya koyuyor. Karbon dioksite (CO2) göre 300 kat daha fazla ısı tutma özelliğine sahip bir sera gazı olan azot oksit salımındaki bu tehlikeli artışın büyük zararlara neden olacağı ifade ediliyor.



Permafrosttaki ısınma ve bu ısınma ile donmuş topraklardan atmosfere salınan CO2 ve metan gazının yaratabileceği tehlike, uzun süredir bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor. Bu emisyonlar, iklim değişikliği konusunda geri dönüşü olmayan sınıra daha hızlı yaklaşılmasına sebep oluyor. Yeni yayımlanan bu çalışma, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'ndaki NO2 gazı emisyonunu da tehlikeli bir biçimde artırdığını ortaya koyuyor.



Araştırma, Kuzey Kutbu'nda 5 farklı uçuş ile toplanan verilerin incelenmesi ile hazırlandı. Bu uçuşlarda, yaklaşık 900 km yol kat edilerek 310km2 alanlık bir bölge tarandı ve bölgedeki gaz emisyonları incelendi. Çalışma kapsamında, NO2 gazı özelinde yapılan inceleme, bilim insanlarının geçmişte yaptığı varsayımların aksine, bu gazın salımının da tehlikeli düzeylere ulaştığı sonucuna vardı.



Kuzey Kutbu, dünyanın diğer bölgelerine göre 2 kat daha hızlı ısınıyor. Bu ısınma ile ortaya çıkan sera gazları, iklim değişikliğini önlemek için tahmin ettiğimizden daha az zamanımız kalmış olabileceğine işaret ediyor.