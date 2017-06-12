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McDonald's Snapchat yoluyla 250 bin kişi alacak

ABD'li uluslararası restoran zinciri McDonald's, mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat aracılığıyla ülkede 250 bin kişiyi işe almayı planladığını duyurdu.

McDonald's Snapchat yoluyla 250 bin kişi alacak

NEW YORK (AA) - ABD'li uluslararası restoran zinciri McDonald's, mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat aracılığıyla ülkede 250 bin kişiyi işe almayı planladığını duyurdu.
McDonald's'tan yapılan açıklamada, gençler arasında yaygın kullanılan Snapchat uygulamasıyla bu yaz sezonunda ülke genelinde yaklaşık 250 bin kişinin işe alınacağı belirtildi.
Açıklamada, Snapchat üzerinden McDonald's çalışanlarının 10 saniyelik görüntülerini izleyen kullanıcıların, firma ve çalışma koşulları hakkında ilk elden bilgi edinebilecekleri ifade edildi.
Kullanıcıların, kendi bölgelerindeki McDonald's şubelerinde çalışmak için Snapchat üzerinden ulaşılabilen formu doldurarak internetten iş başvurusunda bulunabilecekleri bilgisine yer verildi.
McDonald's'ta çalışanların yaklaşık yarısının 16-24 yaş arasında olduğuna işaret eden uzmanlar, gençler arasında yaygın kullanılan Snapchat uygulamasıyla şirketin ABD iş gücü pazarındaki kişilerin ilgisini çekmeye çalıştığını belirtiyor.
Uzmanlar, ABD'de 16-24 yaş arasındaki iş gücü grubunda bulunanların sayısının her yıl düştüğüne dikkati çekerek, McDonald's'ın yaz sezonunda artan talebi karşılamak için genç nüfusa daha çok odaklandığını vurguluyor.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, bu yaz ABD genelindeki gençlerin üçte birinden azının yaz döneminde bir işte çalışması bekleniyor.

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