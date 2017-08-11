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Mısır'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde

-Mısır Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında enflasyon bir önceki aya nazaran yüzde 3,3 artarak 34,2’ye çıktı

Mısır'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde

KAHİRE (AA) - Mısır'da enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.
Mısır Devlet İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 34,2’ye çıktı. Askeri darbenin ardından ekonomideki kötü gidişatın sürdüğü Mısır'da bu rakamın son 30 yılda görülen en yüksek enflasyon seviyesi olduğu ifade ediliyor.
Haziran ayında ülkede enflasyon 30,9 olarak hesaplanmıştı.
Uzmanlar haziran ayında akaryakıt ve doğal gaza yüzde yüze varan oranlarda yapılan zammın ardından enflasyonun yüzde 5 puan artacağını öngörmüştü.
Mısır hükümeti, temmuz ayında elektriğe yüzde 42,1 zam yapmıştı. Mısır Merkez Bankası, geçen ay faiz oranlarını yüzde 2 oranında artırmıştı.
Hükümetin Kasım 2016'da cüneyhi dalgalanmaya bırakma kararından sonra ülke para birimi dolar karşısında hızla değer kaybetmişti.
Mısır'da 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından bazı yatırımcılar ülkeyi terk etmiş, Rus yolcu uçağının Ekim 2015'te Sina Yarımadası'nda düşmesinden sonra Rusya'nın Mısır'a uçuşları iptal etmesi de ülkenin turizm gelirlerini azaltmıştı.

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MısırEnflasyon
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