Ortak projeden kardeş sesi yükseliyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) destekleriyle kurulan ülkenin, Türkiye'nin ve bölgenin haberlerine öncelik veren ASAN Radyo, birinci yılını doldurmanın heyecanını yaşıyor.



ASAN Radyo çalışanları, bugünlerde her zamanki yayınlarının yanı sıra ilk yaş günü kutlama organizasyonları yapma telaşındalar.



Geçtiğimiz yıl 24 Aralık'ta ilk yayınını gerçekleştiren ASAN Radyo, TİKA ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansının (ASAN Hizmet) hayata geçirdiği ortak projelerdin birisi.



TİKA'nın yayıncılık alanındaki teknolojik cihazlarla donattığı ASAN Radyo, toplumsal sorunlarla ilgili, kişisel gelişim konularında ve halkın bilgi edinme hakkı için tarafsız haberler yayınlayarak, ülkenin kamusal yayıncılık alanındaki önemli bir boşluğunu doldurdu.



ASAN Radyo çalışanlarının ilk yaş günü heyacanını paylaşan TİKA Bakü Program Koordinatörü Adem Urfa, kurumunun Azerbaycan'da çok değişik alanlarda projele yürüttüğünü belirtti.



Radyonun, Türkiye ile Azerbaycan medyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan projelerin en önemlilerinden olduğunu vurgulayan Urfa, şöyle devam etti:



"ASAN Radyonun alt yapısının oluşturulmasına destek verdik. Çalışanlar için hem Azerbaycan hem de Türkiye'de eğitimler düzenledik. ASAN Radyo Azerbaycanlılar tarafından beğeniyle takip ediliyor aynı zamanda da Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli bir köprü oldu."



"Hem Türkiye hem de Azerbaycan için güzel işler yapacağız"

ASAN Radyo Direktörü Emin Musavi, radyonun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla kurulduğunu hatırlatarak, "Bu da sorumluluğumuzu artırıyor. Radyomuzun kuruluşunda verdikleri destek için TİKA'ya çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız TRT Radyo'da eğitim aldı. Her pazartesi TRT ile ortak program yapıyoruz. Önümüzdeki yıl hem Türkiye hem de Azerbaycan dinleyicileri için daha güzel işler yapacağız" dedi.



Radyonun baş editörü Etibar Memmedov da ASAN Radyo'nun Azerbaycan radyo dünyasına yeni bir felsefe getirdiğini, daha entellektüel dinleyici kitlesine hitap ettiklerini savundu. Dinleyicilere yüzde yüz faydalı bilgiler aktardıklarını ifade eden Memmedov, ekip olarak topluma faydalı olmak için çalıştıklarını kaydetti.



Haber sunucusu Günay Aydınkızı, ASAN Radyonun kamu hizmeti alanında ihtisaslaştığını, haberlerin yanı sıra sosyal programlar da yayınladıklarını dile getirdi.

