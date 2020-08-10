Pandemi dönemi uluslararası ekonomiyi ağır darbeye uğrattı

Fatma Nur Önar yazıyor:

Ekonomi Gazetecileri Derneği “Ekonomide Kal” Sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kanal Ekonomi instagram hesabı canlı yayınına ekonomi gazetecileri ve uzmanları konuk eden sunucu ve ekonomi köşe yazarı Serpin Alparslan’ın konukları, Habertürk yazarı Çetiner Çetin, Dünya Gazetesi yazarı Ahmet Coşkunaydın, EGD Kayseri temsilcisi Ayşegül Sünbül oldu

Habertürk yazarı Çetiner Çetin Lübnan Beyrut patlaması, Türkiye’ nin Libya ve Yunanistan ile jeopolitik konumu hakkında bilgi aktarımını Lübnan’dan bizlere aktarırken, Dünya Gazetesi yazarı Ahmet Coşkunaydın, global anlamdaki ekonomik detayları, borsadaki iniş ve çıkışları ve iniş çıkışların nedenlerinin neler olabileceği, EGD Kayseri temsilcisi Ayşegül Sünbül ise içinde bulunduğumuz pandemi sürecine ilişkin bilgilerini bizlerle paylaştılar.

Çetiner Çetin gazeteci olarak Başbakan yardımcısı ve heyeti ile birlikte Lübnan da bulunduğunu söyleyerek Lübnan da ki izlenimlerini aktardı.

(Çetiner Çetin) Beyrut limanında ki patlamanın çok yakınında bulundum. İçler acısı bir tablo hâkim sadece limanda değil, limanın etrafındaki binalarda da hasar mevcut. Beyrut civarında camı kırılmamış ev kalmamış diyebilirim. Havada hala daha toz bulutları ve kötü koku hâkim patlamanın etkisinin sürdüğü apaçık ortada. Ekonomik krizle çok ciddi uğraşan bir toplum olduğu daha patlama olmadan önce halkın 18’ e bölünmüş bir şekilde sokaklar da olmasından belliydi. Ekonomik krizin etkilerinin sert geçtiği ve ayakta tutunmaya çalışan insanların mevcut olduğu Lübnan da insanlar patlamanın etkisi ile de uğraşmak zorunda kaldılar. Bu yüzden bu süreci daha sert atlatacaklar. Beyrut zamanla kendisini çok fazla iç savaşın ve çevresindeki savaşların parçası haline dönüştürmüş. Bir taraftan Lübnan-Suriye, savaşının cephesi haline dönüşmüş, bir taraftan İsrail-Suriye savaşının, bir taraftan da İsrail-Filistin savaşının bir cephesine dönüşmüş bu durumda bu küçük ülkeyi çok yormuş. Patlayan bombada Lübnan da yaşananların özeti niteliğindeydi. Beyrut limanının tekrar kullanılabileceği düşünülmüyor. Zararında 5 milyar dolardan daha fazla olduğu düşünülüyor. Şuan itibariyle bu liman kullanılamayacağı için ülkemizden Mersin limanının kullanılması önerisi geldi. Beyrut limanı Akdeniz’ de ki 4. Büyük liman olması itibariyle Suriye, İsrail ve Süveyş kanalına kadar uzanan çok geniş coğrafyayı kapsayan bir limandı. Şimdi ise büyük ölçüde yükünü Mersin limanı taşıyacak. Doğrudan Beyrut’ a gidecek gemiler Mersin limanımıza gelecek ve yükler küçük gemiler ile Lübnan’ a taşınacak.

Dünya gazetesi yazarı Ahmet Coşkunaydın, Global anlamdaki detayları, şirketlerin iflas oranları bunun dövize yansıması ve bizim dövizdeki hareketliliğin neye bağlı olduğu, borsadaki 5.1 milyarlık çıkışın nedenleri hakkında görüş ve bilgilerini aktardı.

(Ahmet Coşkunaydın) Kurdaki artış için çeşitli faktörler söz konusu. Ben bu artışı 2 farklı açıdan değerlendiriyorum. Dış sebepler ve iç sebepler olarak. Dış sebepler olarak incelediğimizde yaşadığımız pandemi dönemi uluslararası ekonomiyi ağır bir şekilde darbeye uğrattı. Tüm Dünya pandemi döneminden ekonomik anlamda etkilenmekten kurtulamadı. Pandemi öncesinde de Dünya ekonomisinde bir durgunluk hâkimdi fakat pandemi ile birlikte Dünya ticareti’ nin yaklaşık %22 oranında düşmesi bekleniyor. Dövizin artışı ile ilgili ülkemizin içinden kaynaklı sebeplerde mevcut. Bunlardan bir tanesi dışa bağlı ama içerde de panik haline girip elindeki yatırımı Türk parasından kaçıp dövize yatırmak. Buda dövizin artmasını içsel faktörler olarak etkileyen bir sebeptir. Kendi gözlemlerim ile tehlikeli gördüğüm durum bazı insanların bankalardan Türk parası ile para çekip döviz alıyor olması. Nereden kar ederiz diyerek düşünen insanlar bu yöntemi tercih ediyor tabi bu durum riskli ve beklenenin tersi bir sonuç ile de sonuçlanabilir. Bir diğer iç olumsuzluğa örnek olarakta milyonlarca turist beklerken ve oradan 20 milyar dolarlık paranın gelmesini beklerken bu paranın Dünya’ yı saran pandemiden dolayı gelmemesi olmuştur. Turizm den beklediğimiz dövizin gelmemesi, THY gibi bir kuruluşun döviz getirecek kişileri ülke içine taşıyamaması olumsuzluk yarattı. Dünya ekonomisinde %22lik daralmanın da ihracatımızı olumsuz etkileyeceğini düşünürsek zorlu bir dönemden geçiyoruz. Küresel iflas index’ i konusunda KOBİ’ ler pandemi sürecinde çok ciddi yaralar aldı. Bu süreçte dükkân kapatmak zorunda kalan ve destek görmeyen KOBİ’ ler bu süreci yara alarak geçirmek zorunda kaldı.

EGD Kayseri temsilcisi Ayşegül Sünbül, Kayseri’ de ve Kayseri sanayi bölgesinde pandemi döneminde neler yaşandığı ile ilgili gözlemlerini bizlere aktardı.

(Ayşegül Sünbül) Kayseri’ nin pandemi sürecini en başarılı yürütülen illerden birisi olduğunu düşünüyorum. Hem şehircilik hem de sanayi anlamında çok hızlı önlemler alındı. Fabrikalar çok hızlı adaptasyon sağladı. Bu süreç halan daha çok başarılı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Kayseri sanayisinde 2019 ile 2020’yi karşılaştırdığımızda ihracat anlamında %2.8 oranında ciddi bir artış mevcuttur. Pandemi döneminde artışın en çok arttığı sektörlere hazır giyim, iklimlendirme ve otomotiv sektörlerini söyleyebilirim. Elektrik ve elektronik alanında bir düşüş yaşandı fakat biz bu düşüşün dönemlik bir düşüş olduğunu düşünüyoruz.

