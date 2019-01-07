Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş
Yılın ilk açılışını yaptı
Yılın ilk açılışını yaptı

Pekin'in Yeni Havalimanını 2025'te yılda 72 milyon yolcu ziyaret edecek

Çin sivil havacılık yöneticilerine göre, Pekin'de yapılan yeni (ikinci) havalimanının, 2021'de yılda 45 milyon ve 2025'te ise yılda 72 milyon yolcu ağırlaması bekleniyor.

Pekin'in Yeni Havalimanını 2025'te yılda 72 milyon yolcu ziyaret edecek
banner17

Çin'in Sivil Havacılık Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre, (Civil Aviation Administration of China - CAAC)  bu yıl işletmeye açılacak olan Pekin'in Daxing Havalimanı, "büyük bir uluslararası havacılık merkezi, ülke gelişiminde yeni bir faktör ve Xiongan Yeni Bölgesi'nin gelişmesini destekleyen Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinin kapsamlı bir ulaşım merkezi" olmak üzere tasarlandı.
 
Pekin kent merkezinin 46 km güneyinde konumlanmış bulunan yeni havalimanı, kentin kuzeydoğu banliyösündeki Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nın aşırı kalabalığını rahatlatmayı hedefliyor.
 
CAAC, yeni havalimanının, basıncını bir nebze azalttığı Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nın, yine de Asya-Pasifik bölgesi için önemli bir merkez konumunda olacağını ve başkente ilişkin esas işlevi göreceğini belirtiyor. 
 
Açıklama, yolcu trafiğinin yılda 82 milyona düşeceğini belirtiyor. Bu havalimanı geçen yıl 100 milyonun üzerinde yolcu geliş geçişi ile dünyanın ikinci en kalabalık trafiğe sahip havalimanı oldu. 
 
China Eastern Airlines ve China Southern Airlines uçakları yeni havalimanının başta gelen kullanıcıları olacak. CAAC, denizaşırı hava yolu uçaklarının havalimanlarından herhangi birini tercih edebileceğini veya ikisini de kullanabileceğini açıkladı. 
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
YolcuYenihavalimanıPekin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1