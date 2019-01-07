Pekin'in Yeni Havalimanını 2025'te yılda 72 milyon yolcu ziyaret edecek

Çin'in Sivil Havacılık Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre, (Civil Aviation Administration of China - CAAC) bu yıl işletmeye açılacak olan Pekin'in Daxing Havalimanı, "büyük bir uluslararası havacılık merkezi, ülke gelişiminde yeni bir faktör ve Xiongan Yeni Bölgesi'nin gelişmesini destekleyen Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinin kapsamlı bir ulaşım merkezi" olmak üzere tasarlandı.



Pekin kent merkezinin 46 km güneyinde konumlanmış bulunan yeni havalimanı, kentin kuzeydoğu banliyösündeki Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nın aşırı kalabalığını rahatlatmayı hedefliyor.



CAAC, yeni havalimanının, basıncını bir nebze azalttığı Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nın, yine de Asya-Pasifik bölgesi için önemli bir merkez konumunda olacağını ve başkente ilişkin esas işlevi göreceğini belirtiyor.



Açıklama, yolcu trafiğinin yılda 82 milyona düşeceğini belirtiyor. Bu havalimanı geçen yıl 100 milyonun üzerinde yolcu geliş geçişi ile dünyanın ikinci en kalabalık trafiğe sahip havalimanı oldu.



China Eastern Airlines ve China Southern Airlines uçakları yeni havalimanının başta gelen kullanıcıları olacak. CAAC, denizaşırı hava yolu uçaklarının havalimanlarından herhangi birini tercih edebileceğini veya ikisini de kullanabileceğini açıkladı.

