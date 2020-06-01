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Rus ve Yunan enerji şirketleri anlaştı

Rus enerji şirketi Gazprom, Yunanistan'a doğalgaz sevkiyatı için Yunan enerji şirketi Mytilineos ile anlaşma imzalandığını bildirdi.

Rus ve Yunan enerji şirketleri anlaştı

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirkete bağlı Gazprom Export ile Mytilineos arasında Yunanistan'a doğal gaz sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın 2020'den 2030'a kadar geçerli olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Yunanistan'a sevk edilecek doğal gaz hacmine dair detay paylaşılmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova, "Gazprom ve Mytilineos arasındaki iş birliği, Yunan pazarında Rus gazına yönelik talebi gösteriyor. Anlaşma, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Son açıklanan verilere göre, Yunanistan'ın 2018 yılına ilişkin doğal gaz tüketimi yaklaşık 5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Diğer yandan Gazprom, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak 'Türk Akımı' projeninde de ana yüklenicilerden biri olarak yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
GazpromMytilineosRusyaYunanistan Işbirliği
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