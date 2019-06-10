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Rusya ve Çin anlaşma imzaladı!

Rusya ve Çin devlet başkanlarının huzurunda, Xudapu Nükleer Santrali'nin Rusya tarafından tasarlanan VVER-1200 reaktörlerine sahip 3 ve 4 numaralı ünitelerinin inşa edilmesine yönelik sözleşme, 5 Haziran tarihinde Moskova’da imzalandı.

Rusya ve Çin anlaşma imzaladı!
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Rusya ve Çin devlet başkanlarının huzurunda, Xudapu nükleer santralinin Rusya tarafından tasarlanan VVER-1200 reaktörlerine sahip 3 ve 4 numaralı ünitelerinin inşa edilmesine yönelik sözleşme, 5 Haziran tarihinde Moskova’da imzalandı. İmza töreni, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Rusya’ya resmi ziyareti sırasında gerçekleşti.
 
Sözleşmeler, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM’un mühendislik bölümü IK ASE JSC’nin temsilcileri ile Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) tarafından imzalandı.
 
Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev: “Bugün, Rus tasarımlı bir NGS inşaat projesini yeni alanda pratik uygulama aşamasına geçirdik. Tianwan santrali için daha önce imzalanmış olan sözleşmeyi de dikkate aldığımızda, 2028 yılına kadar Çinli ortaklarımızla birlikte 4 adet 3+ yeni nesil ünite inşa edeceğiz” dedi.
 
Geçtiğimiz Mart ayında, VVER-1200 reaktörleriyle Rus tasarımlı Tianwan Nükleer Santrali'nin 7 ve 8 numaralı güç ünitelerinin yapımı için genel bir sözleşme imzalanmıştı.
 
Xudapu nükleer santralinin 3 numaralı ünitesinin 2027, 4 numaralı ünitesinin 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Tianwan Nükleer Santrali’nin 7 numaralı ünitesinin 2026, 8 numaralı ünitesinin ise 2027 yılında çalışmaya başlaması hedefleniyor.
 
Sözleşmeler, önümüzdeki on yıllarda nükleer enerji sektöründe Rusya ile Çin arasında işbirliğinin geliştirilmesi için kilit alanları belirleyen stratejik anlaşma paketi doğrultusunda gerçekleştirildi. Stratejik anlaşma paketi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Haziran 2018 tarihinde Çin’e yaptığı resmi ziyareti sırasında imzalandı.

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