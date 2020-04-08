Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Malatya Adliyesi DKİB Yönetim Kurumu Başkanı Saffet Kalyoncu Kıbrıs gazileri Güven Huzur-6 Operasyonu türkiye
Çin'e ihracatı arttı
Çin'e ihracatı arttı
Tarihin en büyük açığı
Tarihin en büyük açığı
Alışkanlıklarımız da değişti
Alışkanlıklarımız da değişti
Zoom kullanırken bunlara dikkat!
Zoom kullanırken dikkat!
Koronaya karşı 2 icat
Koronaya karşı 2 icat

Servetinin 3'te birini bağışladı

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'den koronavirüsle mücadeleye destek geldi. Dorsey, salgınla mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacağını duyurdu.

Servetinin 3'te birini bağışladı
banner17

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TwitterJack Dorsey
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5