Shandong’da “Tüketim Yılı” düzenledi

Çin’in Jinan eyaleti başkentinde Shandong tüketim yılı, “Yaşam İçin Yeni Tüketim ve Yeni Sevgi - Shandong Tüketim Yılı” sloganı altında yapılan bir dizi düzenleme ile geçtiğimiz cuma günü başlatıldı China Media Group (CMG) ve Shandong Eyalet Hükümeti tarafından düzenlenen Shandong Tüketim Yılı’nın çok renkli ve karışık düzenlemeleri arasında sergiler, canlı alışveriş akışları ve Shandong’un görülmeye değer yer ve olaylarının internetten canlı yayınlanıyor.



Çin Medya Grubu (CMG) açılış törenine aktif olarak katıldı. Shandong’un meşhur alışveriş caddelerinin canlı görüntüleri dev bir LED-ekrana yansıtıldı. Ayrıca tanınmış CMG moderatörlerinin ve aktör ve aktrislerin aracılık ettiği alışverişler internetten canlı nakli gerçekleştirildi. Açılış töreni sırasında, tanınmış Çin markalarının buzdolapları, televizyonları, içecekler ve Çin pastaları da satışa sunuldu.



Shandong Tüketim Yılı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in talimatı uyarınca, iç ekonomik dolanımın yeni bir kalkınmada başlıca rollerden birini oynadığı ve uluslararası dolanım sonucunu da getirdiği ve aynı zamanda yurtiçi ekonominin canlanmasını hızlandırıcı etki yaptığı görüşüne dayalı olarak düzenleniyor.