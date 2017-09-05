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Şili'de Uber protestosu

- Taksiciler, havalimanına giden ana yolu kapatınca yolcular yürümek zorunda kaldı

Şili'de Uber protestosu

SANTIAGO (AA) - Şili'de, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'i protesto eden taksi şoförleri, başkent Santiago'da havalimanına giden ana yolu kapattı.
Taksicilerin protestosu ana yolda trajik sıkışıklığına neden olurken yolcular, uçaklarına yetişebilmek için valizleriyle yürümek zorunda kaldı.
Yerel televizyonlar, protestoya katılan taksileri yoldan çeken vinçlerin görüntülerine yer verdi. Yaşanan kaos nedeniyle 65 yaşında Brezilyalı erkeğin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bildirildi.
Havalimanı yönetimi, 2 bin 400'den fazla yolcunun etkilendiği protestonun 10'dan fazla seferin ertelenmesine neden olduğunu açıkladı.
2009'da kurulan Uber'in 14 bin çalışanı ve dünya genelinde 600'den fazla şehirde 1 milyondan fazla sürücüsü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uberşili
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