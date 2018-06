Singapur birinci, Türkiye 48. sırada Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayımlanan Global Bilişim Teknoloji Raporu, ülkelerin gelişen bilişim teknolojilerine sağladıkları uyumu ölçüyor. 139 ülkenin dahil olduğu listenin birincisi Singapur. Türkiye ise 48. sırada yer alıyor.

GAZETE EKONOMİ - World Economic Forum’un yayımladığı The Global Information Techonology Report’da yer alan Network Readinees Index verileri, ülkelerin bilişim teknolojilerine ne kadar entegre olduklarını gösteriyor. Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakları kullanmaya ne kadar eğilimli olunduğunun da değerlendirildiği araştırmada ülkelere 1 ile 7 aralığında puan veriliyor. Ülkeler; teknolojik gelişime uygunluk, yeni eğilimlere hazır olma, teknolojiyi kullanma ve teknolojinin sosyo-ekonomik etkileri olmak üzere dört ana kategoride sıralanıyor.



İlk sırada Singapur var



Dijital devrimin yenilikçiliğin doğasını değiştirdiğine vurgu yapılan raporda Singapur, 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Finlandiya’nın ikinci, İsveç’in üçüncü sırada olduğu listenin sonuncusu Çad. Türkiye ise 4,4 puanla 48. sırada. Network Readinees Index sonuçlarına değinen E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Mevcut durum maalesef Türkiye’yi ileri taşımak için yeterli değil. Ülke olarak daha üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Bilişim teknolojilerini iş süreçlerimize entegre etmek, katma değer oluşturmak, yenilikçiliğe açık olmak ve üretmek zorundayız.” dedi.



Üst sıralar için üretmek şart



Kâr amacı gütmeden düzenlenen E-Dönüşüm Sertifika Programı’nda konuşan Orhun, programla bilişim konusundaki farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirtti: “2015’ten bu yana farklı üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz bu programla ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlıyoruz. Konuları ve eğitmenlerimizi titizlikle seçiyor, her yıl küresel eğilimleri de içeren konuları kapsayacak şekilde programımızı güncelliyoruz. Blockchain, dijital dönüşüm çağının iş ve sosyal hayatımız üzerindeki etkileri ile dijital reklamcılık konularını bu yaklaşım kapsamında programa ekledik. E-Dönüşüm Sertifika Programı’nın diğer ülkelerle aramızdaki farkı kapatmak için faydalı bir platform olduğunu düşünüyoruz.”