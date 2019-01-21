Sri Lanka'dan yatırımcılara davet var

Adana Sanayi Odası tarafından hedef pazarlara yönelik düzenlenen ülke tanıtım günleri toplantısında, “Sri Lanka pazarı ve yatırım imkanları” anlatıldı. Sri Lanka’nın yatırımcılara büyük avantajlar sağladığı, mutlaka değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.



Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, iki ülke arasında 180 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu, Adana’dan geçen yıl Sri Lanka’ya 3,1 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 4,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini bildirdi. Kıvanç, Sri Lanka’nın Adana ihracatında 71., ithalatında ise 46.sırada yer aldığını, ihracat yapan Adanalı firma sayısının 14 olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini belirten ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Ticaret ağırlıklı ekonomiye sahip Sri Lanka ile karşılıklı işbirliği imkanlarını ve fırsatlarını değerlendirmeliyiz. Ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, daha ileri seviyelere ulaştırılması noktasında daha çok çalışmalı ve gayret göstermeliyiz” dedi.



Büyükelçi Pakeer Mohideen Amza, ülkesinin büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu, 21 milyon nüfuslu bir ülke olarak değil, serbest ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla bölgesel ülke konumunda görülmesi gerektiğini söyledi.



Karşılıklı ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ancak bu rakamın 180 milyon dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken Büyükelçi Amza, Türkiye ve Adana ile Sri Lanka arasındaki ticari ilişkilerin mevcut potansiyeli yansıtmaktan çok uzak kaldığını, artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.



Yatırımlar açısından ülkesinin cazip ve yatırım güvencesi açısından 45.sırada olduğunu belirten Büyükelçi Amza, Sri Lanka’nın ticaret yollarının ortasında bulunduğunu, altyapı ve ulaşım konusunda büyük avantaj sağladığını vurguladı. Amza, ülkesinde öncelikli olarak liman, Telekom, konut ve otel yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Adana Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire ve Büyükelçilik Ticaret Koordinatörü Emin Berk’in de katıldığı toplantıda, Sri Lanka pazarı, iki ülke ticari ilişkileri, ihraç ürünleri, ikili ticaret anlaşmaları, yatırım ve lojistik açıdan imkanları ve sunulan avantajlar anlatıldı. Refleks Haberi



