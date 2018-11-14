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“Süslü Parlak Pembe“ elmas yüzük 44,5 milyon İsviçre frangına satıldı

- Cenevre'deki açık artırmada "The Pink Legacy" isimli "Süslü Parlak Pembe" elmas yüzük rekor bir bedelle el değiştirdi - Satışıyla "dünya rekoru" kıran yüzüğü ABD'li Harry Winston mücevherat şirketinin satın aldığı açıklandı

“Süslü Parlak Pembe“ elmas yüzük 44,5 milyon İsviçre frangına satıldı
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CENEVRE (AA) - Christie's Müzayede Evi'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği açık artırmada, 19 karatlık "The Pink Legacy" (Pembe Miras) isimli "Süslü Parlak Pembe" (Fancy Vivid Pink) elmas yüzük 44 milyon 500 bin İsviçre frangına (yaklaşık 242 milyon TL) satılarak "dünya rekoru" kırıldı.
Kentte bir otelde 24 milyon İsviçre frangı açılış bedeliyle açık artırmaya sunulan "Süslü Parlak Pembe" yüzük, 44 milyon 500 bin İsviçre frangına alıcı buldu.
Christie's Müzayede Evi Asya Pasifik Başkanı François Curiel, satış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu pembe elmasın karat başı değeri bakımından "dünya rekoru" kırdığını söyledi.
Curiel, elmas yüzüğün şirketin şu ana kadar bir açık artırmada satışa çıkardığı "en büyük ve en iyi" Süslü Parlak Pembe elmas yüzük olduğu belirtti.
Satıştan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Curiel, yüzüğü ABD'li Harry Winston mücevherat şirketinin satın aldığı bilgisini paylaştı.
Curiel, satıştan birkaç saniye sonra şirketin "The Pink Legacy" ismindeki elmas yüzüğün ismini, "Winston Pink Legacy" olarak değiştirdiğini kaydetti.
- 1920'li yıllarda Güney Afrika'da bulundu
Öte yandan, AA muhabirine konuşan Christie's Müzayede Evi yetkilileri, dikdörtgen şeklindeki tek taş yüzüğün, 1920'li yıllarda Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunduğunu bildirdi.
Yetkililer, "Pink Legacy"nin, elmas tüccarlığı yapan Yahudi asıllı milyarder Oppenheimer ailesinden miras kaldığını aktardı.
Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği müzayedede, satışa sunulan ürünlerin yüzde 86'sının 110 milyon İsviçre frangına el değiştirdiği öğrenildi.

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