Tanzanyalılar Türk mallarını daha çok tercih ediyor

DARÜSSELAM (AA) - MUSTAFA DİRİER - Tanzanyalı milletvekili Janet Mbene, "Türk malları Çin’den gelen kalitesiz ürünlerin önüne geçti. Fiyatlarının ucuz olması dolayısıyla da Türk malları, Tanzanyalılar tarafından daha çok tercih ediliyor." dedi.

Türkiye’ye sevgisiyle tanınan Mbene, iki ülke ilişkilerine dair AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Tanzanya ve Türkiye halklarını birleştiren çok sayıda ortak nokta olduğunu belirten Mbene, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tanzanya'yı ziyaret etmesiyle ülkede Türkiye’ye ilginin arttığını dile getirdi.

Türkiye’yi uzun zamandır yakından takip ettiğini ve Türk tarihi hakkında çok fazla şey okuduğunu kaydeden Mbene, “Türkiye’nin çok zengin bir tarihi var, yakın geçmişte gerçekleştirilen ekonomik kalkınma ise takdire şayan.” diye konuştu.

- “Türk malları Çin’den gelen kalitesiz ürünlerin önüne geçti"



Türkiye’de sanayi ve tarım alanlarında atılan adımların Afrika’ya da yansıdığını anlatan Mbene, “Türk malları Çin’den gelen kalitesiz ürünlerin önüne geçti. Fiyatlarının ucuz olması dolayısıyla da Türk malları Tanzanyalılar tarafından daha çok tercih ediliyor.” dedi.

Mbene, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden farklı olduğunu belirterek, Osmanlı İmparatorluğu'nun bıraktığı vakıf kültürünün Afrika’da sömürgecilerin karşısındaki en büyük güç olduğunu söyledi.

Mbene, “Bugün sömürgeci devletler, Afrika’da bir şeyler yapmak istediklerinde birçok şart ortaya koyarken sadece kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Türkiye öyle değil, sömürgeci kültürden gelmediği için Türkler, bizimle ortak olmaya geliyor ve onlar kazanırken biz de kazanıyoruz.” diye konuştu.

Afrika’da sömürge zihniyetinin halen devam ettiğini dile getiren Mbene, Batılıların yardımlarını belirli şartlar dahilinde yaptığını ve “Şunu yap, bunu yapma.” gibi direktiflerde bulunduğunu ifade etti.



Ülkesinde 2012-2014 yıllarında maliye bakanı yardımcılığı da yapan Mbene, "Buna karşın Türk vakıflarının tüm yardımları kalıcı, samimi ve gösterişten uzak. En önemlisi Türkler bize asla bir şey empoze etmeye çalışmıyor.” dedi.



- “Tarımsal kalkınma için Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var”



Tanzanya’nın yıllardır huzur ve barış içinde yaşayan istikrarlı bir ülke olduğunu hatırlatan Mbene, ülkesinin Türkiye’den gelecek yatırımcıların sıkıntı duymadan iş yapabilecekleri bir ülke olduğunun altını çizdi.



Türk Hava Yollarının (THY), Darüsselam, Kilimanjaro ve Zanzibar olmak üzere Tanzanya’nın 3 farklı noktasına sefer düzenlediğini hatırlatan Mbene, “Daha önce THY ile yaptığım uçuşlarda Tanzanyalı birçok küçük esnafın bavul ticareti ile Türkiye’den tekstil ürünleri getirdiklerine şahit oldum. Tanzanya’nın bu alanda üretim yapabilecek atölyelere ihtiyacı var ve Türk yatırımcılar bunu değerlendirebilir.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 950 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip ülkede toprakların yarıdan fazlasının tarıma elverişli alanlardan oluştuğuna işaret eden Mbene, Ekvator bölgesinde olması sebebiyle sürekli yağmur alan verimli arazilerin bilgi ve donanım eksikliği nedeni ile kullanılmadığını kaydetti.

Mbene, Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro Dağı eteklerinde soğuk iklim sebebiyle birçok meyve sebze çeşidinin rahatlıkla yetiştirilebileceğini söyleyerek, Türkiye’nin sahip olduğu tarım araçlarının ve aktaracağı tecrübenin Tanzanya’ya gelmesi halinde kısa sürede tarımda ciddi mesafe alabileceklerini ve ihracat yapan bir ülke olabileceklerini ifade etti.