THY'den Seul ve Nahçıvan kararı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçuşların azaltıldığını, Nahçıvan uçuşlarının ise geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Aycı, Suudi Arabistan'ın umre kararı nedeniyle bu ülkeye uçuş sayısının da düştüğünü açıkladı.

İlker Aycı açıklamasında, koronavirüs kaynaklı bilet iptal ve iade işlemleri için ek ücret talep edilmeyeceğini söyleyerek, "Salgından etkilenen sefer iptallerine bağlı bilet iadelerini kolaylaştırdık" ifadelerini kullandı.

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Aycı, koronavirüs için alınan önlemlerle ilgili ise "Airbus ve Boeing tarafından kabul edilen dezenfekte şirketleriyle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Habertürk