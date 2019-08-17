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Ticarete atılıyor

Ünlü yıldız ticarete atılan ünlüler kervanına katıldı. Birçok yıldız isim gibi Gomez de kendi markasını kurmaya hazırlanıyor.

Ticarete atılıyor
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Selena Gomez, kendi adı ve soyadını taşıyan bir kozmetik markasıyla ticarete atılıyor. 27 yaşındaki yıldız işlemler için Amerikan Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulundu. 

Gomez'in parfüm, cilt bakımı, saç bakımı, sabun, nemlendirici ve vücut yağlarından oluşan kozmetik ürünler çıkaracağı bildirildi.  Instagram'da 155 milyon ile en çok takipçisi bulunan ünlüler arasında zirvede olan Selena Gomez buradan maddi kazanç da sağlıyor. 

Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham ve Ariana Grande gibi isimler de kozmetik sektörüne girmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Victoria BeckhamLady GagaRihannaKylie JennerAmerikan Patent Ve Marka OfisiSelena Gomez
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