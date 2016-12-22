Trump ABD'nin ilk “Ulusal Ticaret Konseyi“ni kurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı seçilen Donald Trump, "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"ni kurdu ve başına California Üniversitesi Ekonomi Profesörü Peter Navarro'yu getirdi. Trump ayrıca milyarder Wall Street yatırımcısı Carl Icahn'ı regülasyon reformundan sorumlu özel danışman olarak atadı.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geçişini yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ilk "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"nin kurulduğu duyuruldu.

"Ulusal Ticaret Konseyinin kurulması, başkan seçilen Trump'ın Amerikan sanayisini tekrar büyük hale getirmek ve her Amerikalıya iyi bir maaş ve iyi bir iş sağlamaktaki kararlılığını gösteriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, California Üniversitesi Irvine Kampüsü'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Navarro'nun konseye liderlik edeceği bildirildi.

Açıklamada, Çin karşıtı duruşuyla tanınan akademisyen Navarro'nun, ileriyi gören bir ekonomist olarak ticaret açığını düşürecek, büyümeyi hızlandıracak ve istihdamın ülkeden ayrılmasını önleyecek ticaret politikaları üreteceği ifade edildi.

Trump ise Navarro hakkında şunları kaydetti:

"Yıllar önce, Navarro'nun Amerika'nın ticaret sorunları hakkında yazdığı kitaplarından birini okudum. Araştırmalarının ve argümanlarının netliğinden ve bütünlüğünden çok etkilendim. Navarro, küreselleşmenin Amerikan işçilerine zararını çok iyi belgeledi ve orta sınıfımızı yeniden güçlendirmek için izleyeceğimiz yolu inşa etti."

Navarro, Trump'ın seçim kampanyası boyunca Ticaret Bakanı seçilen Wilbur Ross ile danışmanlık yapmıştı.



Beyaz Saray çatısı altında faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyinin ayrıca yerli üretimi destekleyecek "Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır" (Buy America, Hire America) adlı bir program başlatacağı duyurulan açıklamada, programın Donald Trump'ın ekonomik vaatlerini yerine getirmesinde önemli rol oynayacağı bilgisi paylaşıldı.

Trump yönetimi altında ilk kez faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Ulusal Ekonomi konseyleriyle Beyaz Saray'daki üçüncü danışman ekibi olacak.

- Milyarder Carl Icahn'i danışman seçti



Trump'ın ekibi, ayrı bir açıklamayla milyarder yatırımcı Carl Icahn'in başkana regülasyon reform konusunda danışmanlık yapacağını bildirdi.



Amerika'nın en başarılı iş adamlarından Icahn'in Trump'ın ilk destekçilerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirketlerin büyümesi ve başarılı olması için neye ihtiyaç duyduğu konusunda ilk elden edindiği bilgiler Icahn'i, Trump'ın 'Önce Amerika' temalı ekonomi politikalarını geliştirmekte güvenilir bir ses yapıyor. Icahn, Amerikalı girişimcilerin istihdamı öldüren ve ekonomik büyümeyi bastıran regülasyonlardan kurtulmalarına yardım edilmesinde bir lider olacak." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 16,7 milyar dolarlık mal varlığıyla Trump yönetimindeki en zengin isim unvanını kazanan Icahn da konuyla ilgili açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkan Trump'a regülasyon reform konusunda özel danışman olarak hizmet etmekten onur duyacağım. Obama yönetiminde, Amerikalı iş yeri sahipleri 1 trilyon doları aşan yeni regülasyonlar ve 750 milyar saat gerektiren evrak işlemleriyle felce uğratıldı. Artık aşırı regülasyonlardan kurtulma ve girişimcilerimizin yaptıkları en iyi işi yapmalarına yani istihdam yaratmalarına izin verme zamanı geldi."

Donald Trump, seçim kampanyası boyunca ülkedeki aşırı regülasyonların her yıl 2 trilyon doların üzerinde zarara yol açarak ekonomik büyümeyi aşağı çektiğini savunmuş ve başkanlık döneminde başta Dodd Frank Bankacılık Reformu olmak üzere birçok düzenlemeyi kaldırmayı vadetmişti.

- Atamalara eleştiriler

Navarro ve Icahn'ın danışman olarak atanmaları, Donald Trump'ın yönetiminde çoğunlukla kendisine yakın isimlere yer vermesine yönelik eleştirilerin hedefi oldu.

Ayrıca, kanıtlanan usulsüzlük ve hilelerle dünya ekonomisini 2007-2008 krizine sürükleyen Wall Street'in en ünlü yatırımcılarından biri olan Icahn'ın regülasyonlar konusunda danışmanlık yapmasının çıkar çatışmasına neden olacağı ileri sürüldü.

Demokratik Ulusal Komitesi Sözcüsü Eric Walker, Icahn'ın atanmasına ilişkin, "Icahn şimdi aynı anda hem regülasyonlardan sorumlu olacak hem de kendi yaptığı değişikliklerden yarar sağlayacak şirketleri kontrol edecek. Bu planlamanın bozuk yapısı önemsizleştirilemez. Trump'tan yolsuzluk bataklığını kurutmasını bekleyen seçmenlerin yüzlerine yine çamur atıldı." yorumunu aktardı.

Demokrat Partinin başkan adaylığı için Hillary Clinton'la yarışan Vermont Senatörü Bernie Sanders ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın tarihin en zengin kabinesini ifade ederek, "Trump'ın kabinesi gelir piramidinin en altında kalan 43 milyon Amerikalının toplamından daha varlıklı." eleştirisinde bulundu.

Trump yönetiminde yer alması beklenen zenginlerin toplam serveti, Icahn ile yaklaşık 32 milyar doları buluyor. Söz konusu miktar, Trump'ın 4,5 milyar dolarlık servetiyle 36,5 milyar dolara yaklaşıyor.