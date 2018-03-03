Trump’tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin ABD’nin gelecek hafta Avrupa’dan yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulayacağı vergilere karşılık vermesi durumunda ABD'nin Avrupa yapımı araçlara vergi uygulayacağını açıkladı.

Trump'ın gelecek hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını açıkladı.

Trump, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari dengesizlik."

- "Küresel ticaret savaşı" uyarısı

Ekonomistler, Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceği ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulundu.

Trump ayrıca "aptalca" olarak tanımladığı ticari anlaşma ve politikalardan dolayı ülkesinin ticaret açığının yıllık 800 milyar doları bulduğunu iddia etti.

Trump, "İstihdamımız ve zenginliğimiz bizi istismar eden ülkelere gidiyor. Liderlerimizin ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar. Ama artık yok." paylaşımında bulundu.

- ABD’den çelik ve alüminyum gümrük vergisine zam

Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan toplantıda Amerikalı çelik ve alüminyum üreticileriyle bir araya geldi ve ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini açıkladı.

Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta imzalanacağı belirtilirken, açıklamanın ABD Başkanı'nın en eski danışmanlarından Hope Hicks'in görevinden ayrılmasıyla meşgul olan ülke gündemini değiştirme amacını taşıdığı ileri sürüldü.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks'in istifasının, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade vermesinden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.

Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğine dair haberler ise piyasalarda soğuk duş etkisi yaptı.

-New York borsasında sert düşüş

ABD'nin en fazla çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerin misilleme yapma ihtimali piyasalarda "ticaret savaşları" korkusuna neden olurken, New York borsaları da sert düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığının iki hafta önce Beyaz Saray'a sunduğu raporda çelik ve alüminyum ithalatını azaltmak için üç alternatif önerilmişti.

Çelik için önerilen alternatiflerden ilki, tüm ülkelerden ithal edilen çelik ithalatına en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesiydi. İkinci alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Mısır, Kosta Rika ve Türkiye'nin oluşturduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulamasını içeriyordu. Raporda tüm ülkelere 2017'de ithal ettiklerinin yüzde 63'ü düzeyinde kota getirilmesi de teklif edilmişti.

Alüminyum ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az yüzde 7,7 ek gümrük vergisi getirilmesi birinci alternatif olarak sunulmuştu. Çin, Hong Kong, Rusya, Venezuela ve Vietnam'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 23,6 ek gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulanması ikinci alternatif olarak önerilmişti. Tüm ülkelere 2017'de ithal ettikleri alüminyumun yüzde 86,7'si düzeyinde kota getirilmesi ise üçüncü alternatif olmuştu.