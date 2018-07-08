Türk Ekonomi Gazetecileri Makedonya'da

-Türkiye Ticaret Odası () tarafından Makedonya’nın, iş ve turizm merkezi olarak tanıtımının gerçekleştirildiği etkinlik düzenlendi.Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Makedonya ziyareti kapsamında gerçekleşen etkinliğe Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, MATTO Başkanı Aydoğan Ademovski, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ve beraberindeki heyetin yanı sıra MATTO üyesi şirket temsilcileri ile Türk ve ülkedeki ekonomi gazetecileri katıldı.MATTO Başkanı Ademovski, yaptığı konuşmada, MATTO'nun Makedonya ve Türkiye arasında köprü teşkil ettiğini ifade etti.Balkan ülkelerinin Türk yatırımları için stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Ademovski, "Türkiye ile olan akraba ilişkilerimizi de göz önünde bulundursak, ülkemizi Türkiye'de en iyi bir şekilde tanıtmak istiyoruz. Yurt dışında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilk destinasyonun Makedonya olması için çağırıyoruz." dedi.MATTO'nun kuruluşuyla yatırımların ivme kazandığına ve bunların bir milyar 800 milyon dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Ademovski, iki ülke arasındaki ticari alışverişin 400 milyon dolar seviyesinde olduğu ve bunu bir milyar dolar seviyesine taşımak istediklerini söyledi.Ademovski, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin ekonomi anlamında gelişmesi için siyasilere çağrı yaptı.Makedonya Devlet Bakanı Kahil de, Makedonya hükümetinin en önemli temel hedeflerinden birinin ekonomi kalkınma olduğunu belirterek, Makedonya'nın konum olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti.Bu ülkenin, başta Türkiye olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna ve diğer devletlerle Serbest Ticaret Anlaşmasının bulunduğunu anımsatan Kahil, "Son dönemlerde 11 şirketten serbest bölgede yatırım yapan 5'i Türkiye'den geldi." dedi.Amaçlarının komşu ve diğer devletlerle olan ekonomiyi daha yüksek seviyelere çıkartmak olduğuna işaret eden Kahil, serbest bölgelerdeki yatırım fırsatları ve avantajlarına değinerek burada kurumsal vergi, kişisel gelir vergisi, katma değer vergisi ve tüketim vergisinin 10 yıla kadar 'sıfır' olduğunu söyledi."Avrupa'ya kapısı olan, iyi altyapısı olan, iyi politik durumda olan bir Makedonya'mız var." diyen Kahil, hükümet yatırımcılara farklı alanlarda çeşitli finansal destek sağladıklarını vurguladı.Makedonya'nın gelecekte ekonomide önemli yer alacak bie ülke konumuna geleceğini ifade eden Kahil, "Makedonya Hükümeti dışardan gelen, bilhassa Türkiye'den gelen dış yatırımcılara her türlü hizmette bulunuyor." diye konuştu.Bir devletin kalkınmasının üretimden geçtiğini vurgulayan Kahil, üretimi teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.Ekonomi Bakanı Bekteşi ise Makedonya'nın küçük bir ülke olduğunu ancak günden güne geliştiğini ve istikrar sağladığını belirterek, gelecek hafta ülkesinin NATO üyelik daveti almasını beklediğini vurguladı.Hükümet olarak yeni yatırımların teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Bekteşi, "Makedonya'da ekonomi alanlarımız mevcut. Aynı zamanda ekonomik büyüme planı da yaptık ve burada kendi şirketlerimize olduğu gibi yabancı şirketlere de eşit fırsatlar sunacağız." ifadelerini kullandı.Makedonya'yı ziyarete gelen Türk ekonomi gazetecilerine, buradaki tecrübelerini Türkiye'ye aktarmaları çağrısında bulunan Bekteşi, bu sayede gelecekte ülkedeki Türk yatırımlarının artacağını ümit ettiğini söyledi.Makedonya'nın işletme konusunda birçok fırsat sunduğuna işaret eden Bekteşi, Türk şirketlerinin Makedonya'ya yatırım yaparak Avrupa ve dünya piyasalarına açılabileceklerini kaydetti.Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak bu ülkede evine gelmiş gibi hissettiğini ifade ederek, "O anlamda yatırımların gelişmesi noktasında eğer küçücük bir katkımız olursa bu toplantı nedeniyle çok mutlu oluruz. Bu toplantı iki dostun sohbetiyle ortaya çıkmış bir proje. Ticaretin ve ekonominin dostlukların üzerine kurulması hepimizi mutlu edecektir." dedi.Konuşmaların ardından, City Plaza Holding, Halkbank,, Cevahir Holding, Erak Grup, LİMAK vegibi Makedonya'da yatırımları bulunan Türk şirketleri tecrübe ve tavsiyeleri aktardıkları sunum da gerçekleştirdi.Etkinliğe, 5-8 Temmuz arasında Makedonya'ya ziyaret gerçekleştiren yaklaşık 16 Türk medya temsilcisi katıldı.Türkiye Ekonomi Gazetecileri Makedonya ziyaretini bu ülkeyi Türk kamuoyuna tanıtmak amacıyla gerçekleştiriyor.