Türkiye, balkan kapısını Halkbank’la aralıyor

Avrupa pazarının giriş kapısı olarak değerlendirilen Makedonya’da 2011’de faaliyetlerine başlayan Halkbank, aktif büyüklüğüyle ülkenin 4’üncü büyük bankası oldu. Halkbank Makedonya Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı, “İnsan kaynağı ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla ülkenin en hızlı büyüyen finans kuruluşu olmayı başardık. Hedefimiz liderlik” dedi. Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) ev sahipliğiyle başkent Üsküp’e giden 20’ye yakın ekonomi yazarına Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı brifing verdi. Sucubaşı, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine hazırlanan Makedonya’ya yabancı yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını, bu süreçte burada erken yer alanların kazançlı çıkacağını söyledi.



MAKEDONYA’DA ŞİMDİ OLMAK LAZIM

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ve ekonomi yazarlarının bulunduğu heyete ‘Makedonya Ekonomik Görünümü ve Halkbank’ başlıklı sunum yapan Sucubaşı, Makedonya ekonomi yönetiminin ülkede yabancı yatırımları artırma kararlılığında olduğunu belirterek, “Sağlanan vergi muafiyetleri, stratejik konum, eğitimli işgücü Makedonya’nın dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisi görmesini sağlıyor. NATO ve AB üyeliği sonrasında aynı fırsatlar sunulamayabilir. O yüzden Makedonya’da bugünden yer almak kazançlı olabilir. Türkiye’den birçok şirket, Makedonya’da inşaattan gıda üretimine, otomotiv yan sanayiden hizmete kadar önemli yatırımlara imza attı. Daha fazlası için, bankamız asli görevi olan finans desteğinin dışında danışmanlık gibi birçok başka alanda da hizmet veriyor” dedi.

Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10’undan fazlasına sahip olduklarını belirten Sucubaşı, “30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500’ü aşan çalışanımızla Makedonya’da en hızlı büyüyen banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Makedonya’da önemli oranda Türk nüfusunun bulunduğunu, Halkbank markasının onlar için de gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Sucubaşı, “Osmanlı izlerini taşımaya devam eden bu coğrafya Türkiye’den daha fazla ilgi bekliyor. Makedonya 2 saatlik karayolu ile 650 milyonluk pazara rahatlıkla ulaşılabilen bir üs konumunda. Üretim tesislerinin şimdilik kısıtlı olduğu bu ülkede yatırım yapacak iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.