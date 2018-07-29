LUSAKA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, ülkesinin ortak çıkarlar doğrultusunda ekonomisini geliştirecek ortaklar aradığını belirterek, “Türkiye bencil bir rol oynamıyor.” dedi.

Bakan Malanji ve Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, iki ülke ilişkilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini ikili ilişkiler için bir “dönüm noktası” olarak nitelendiren Malanji, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda imzalanan 12 anlaşmanın buna ivme kazandıracağını ifade etti.



Ülkesinin “ekonomi diplomasisi” yaparak hangi ülkenin Zambiya ekonomisi için faydalı olacağına kafa yorduğunu söyleyen Malanji, Türkiye’yle irtibat kurarak ulusal kalkınma planlarını hayata geçirmek istediklerini kaydetti.



- Zambiya yeni ortaklar arıyor



Türkiye’nin Afrika’da büyük yatırımları olduğuna ve Zambiya’nın kendisine yeni ortaklar aradığına dikkati çeken Malanji, “Türkiye bencil bir rol oynamıyor. Türkiye nasıl ekonomisini geliştirmek istiyorsa aynı şekilde Zambiya da en iyi şekilde ekonomisini geliştirebilmenin yolunu arıyor. Bu iki ülkenin de ortak çıkarına.” diye konuştu.



Ülkesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Malanji, “Türkiye küçük bir ekonomi değil bunu gayrisafi yurt içi hasılaya baktığımızda görebiliyoruz.” dedi.



- “Ekonomiyi çeşitlendirmek istiyoruz”



Zambiya’nın tarım ve turizm gibi alanlara yönelerek ekonomisini çeşitlendirmek istediğini dile getiren Malanji, “Nasıl tarım ve turizmi geliştirebileceğimizin yollarını arıyoruz. Turizmi pazarlama olmadan düşünemezsiniz. Türkiye, 80 milyonluk bir nüfusa sahip. Türkiye tarım faaliyetlerini buraya kadar genişletirse bu bizim ihracatımızda büyük bir yere sahip olabilir.” ifadelerini kullandı.



Malanji, yakın zamanda Türk Hava Yollarının (THY) doğrudan Lusaka’dan İstanbul’a uçuşlara başlayacağını ve bunun ticarete doğrudan etkilerinin olacağını kaydetti.



Büyükelçi Chilengi de taraflar arasındaki ticaret hacminin çok düşük kaldığını ve iki ülke nüfusunun toplamda 100 milyon olduğunu vurguladı.



Chilengi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ve görüşmeler büyük bir potansiyeli beraberinde getirdi. Ticareti bir an önce büyütmeyi istiyoruz." diye konuştu.



İmzalanan 12 anlaşmadan en önemlisinin "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" olduğunu belirten Büyükelçi, bu sayede ticaretin önünün açılacağını söyledi.