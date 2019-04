Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Burkina Faso İş Forumu'nda konuşan Kabore, Burkina Faso'da özellikle pamuk alanında büyük atılımlar olduğunu, kendilerinin de Türkiye ve Türk iş adamları seviyesine ulaşmak istediğini söyledi.



Kabore, "İki ülke arasında iyi bir iş birliği ancak birbirimizi iyi tanımakla mümkün. Dolayısıyla bugün burada olmamız da Türkiye ile ilişkilerimizin devlet düzeyinde güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.



Türk firmalarını Burkina Faso'da iş ve yatırım anlamında pek çok fırsatın beklediğini ifade eden Kabore, toplu konutların inşası ve yerel ürünlerin dönüşümü gibi birçok alanda iş ortaklıklarına imza atabileceklerini kaydetti.



Kabore, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye’ye büyük hayranlık duyuyoruz. Türk iş adamları her alanda proaktif şekilde çalışıyor ve sürekli gelişiyorlar. Bugünkü iş forumu kapsamında gerçekleştirilecek B2B iş görüşmelerinden en iyi şekilde istifade edeceğimizi düşünüyoruz. Burkina Faso olarak ekonomi ve ticaret alanlarında her zaman Türk iş insanlarının yanında olacağız ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Bankacılık ve finans anlamında son derece güvenilir ve köklü bir geçmişe sahibiz. Yatırımcıların ödeme ve finansmana erişim hususlarındaki tüm hassasiyetlerini gözeterek çalışıyoruz. Yakın dönemde Türkiye ile iş birliğimizin gelişmesi adına karşılıklı adımlar atmaya devam edeceğiz."



"Bu dostluğun yansımalarını ekonomik ilişkilerimizde de görmemiz mümkün"



DEİK Başkanı Nail Olpak da yatırımcı dostu bir ülke ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Türkiye ve DEİK olarak Afrika'nın 54 ülkesinin 45'inde iş konseyi olan bir organizasyon olarak, bu ticaret bizim için yeterli değil ama aynı zamanda sunulmuş olan imkanlar, teşvikler, vergi avantajları, hepsini birlikte değerlendirdiğimizde orta ve uzun vadede iş adamlarımız için önemli fırsatlar içerdiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.



Dostluklarının uzun yıllara dayandığını dile getiren Olpak, "Bu dostluk, eş zamanlı olarak hayata geçirilen Türkiye'nin 'Afrika Açılımı' ile daha fazla derinleşti. Bu dostluğun yansımalarını her alanda, özellikle ekonomik ilişkilerimizde de görmemiz mümkün." dedi.



DEİK Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal ise iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.



"Yakında iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasına da imza atılacak"



Burkina Faso Ticaret, Sanayi ve Zanaat Bakanı Harouna Kabore, Türk ve Burkina Fasolu iş adamlarının, bu iş forumunu iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için özellikle istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"İki ülke arasındaki ilişkiler oldukça üst düzeyde ve Türkiye, ithalat ve ihracat adına Burkina Faso için önemli bir merkez. 2017 itibarıyla Türkiye'den 60 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştirdik. Türkiye, en fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz 9. ülke konumunda. Burkina Faso ithalatının yüzde 30'unu Türkiye oluşturuyor. İşlenmemiş pamuk alanında Türk iş adamlarının yatırımları Burkina Faso'da büyük bir istihdam yaratıyor. Burkina Faso'da KOBİ'lerin de kolayca iş yapabilmesi için yeni yapısal düzenlemeler yapıldı. Yakında iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasına da imza atılacak. Karşılıklı kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde hep birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz. Yakın zamanda yatırım ofisimizle birlikte Burkina Faso'da Türk iş adamlarını ağırlayacağımız bir iş forumu planlıyoruz. Türk Hava Yolları'nın şu anda haftada 4 uçuşu var. Türk insanı, ülkemizi ziyaret ettikçe uçuş sayısının da artacağına eminiz. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."



"Ticaret hacmi 50 milyon dolardan 90 milyon dolara ulaştı"



Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo, ülkede gerçekleştirdikleri reformlar sayesinde iş dünyasının faaliyetleri ve yerli-yabancı yatırımları koruduklarını belirterek, Burkina Faso'nun Türkiye ile çok dinamik ilişkilere sahip olduğunu söyledi.



Savadogo, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2014 yılındaki 50 milyon dolardan şu anda 90 milyon dolara ulaştı. Türkiye, Burkina Faso'nun 9. en büyük tedarikçisi. İnşaat ve yapı malzemeleri başı çekiyor. İki ülke arasındaki potansiyele bakıldığında, işlenmemiş pamuk ihracatı da üst düzeyde. Ülkemizin konumu Afrika’nın merkezinde." dedi.



Dış ticaretin teşvik edilmesi adına firmalara uluslararası arenada destek olduklarını ifade eden Savadogo, "2011 yılından itibaren başlattığımız politika ile yola devam ediyoruz. 12 Haziran'da Ruanda'da gerçekleştirilecek Afrika Ticaret Zirvesi yüzlerce potansiyel yatırımcıyı bir araya getirecek. Bu etkinlikte Türk firmaları açısından somut adımların atılacağına inanıyor ve Türk yatırımcılar Burkina Faso'ya davet ediyorum." şeklinde konuştu.