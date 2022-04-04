Türkiye’den gazeteci olarak sadece o katılıyor

Daha bağımsızlık mücadelesi sırasında (1953), ana dil hareketi başlatan Bangladeş halkı, o dönem ülkeyi yöneten, Pakistan ordusunun acımasız kıyımına uğrayarak milyonlarca insanını kurban vermişti.

Bu kurbanların acısını halen yüreğinde taşıyan Bangladeş Halkı, bunu ülkenin başkenti Dakka’da düzenlenen bir konferans ile ele alacak.31 Mart 2022 ile 2 Nisan 2022 tarihleri arasındaki konferansa, birçok uluslararası otorite katılarak, tebliğler sunacak

Ülkemizden de sadece Gazeteci Ahmet Coşkunaydın’ın yer alacağı bu konferansın uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırması bekleniyor.