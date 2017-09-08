Varlık içinde yokluk çeken ülke

VAGADUGU (AA) - Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, etnik çeşitliliği, gelenekleri, sanat değerleri, çok sayıda kültürel etkinliklerinin yanı sıra doğası, kabile yaşamları, yeraltı kaynakları, timsah gölleri ve safari yapılabilecek hayvanat bahçeleri gibi birçok doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında bulunan Burkina Faso, 13 bölge ve 45 şehirden oluşuyor. Kayıtlara göre 18 milyonluk nüfusun yüzde 70'i Müslüman olan ülkenin Devlet Başkanlığı'nı, İlerleme İçin Halk Hareketi Partisi'nin (MPP) Genel Başkanı ve ülkenin en büyük kabilesi Mossi üyelerinden Roch Marc Christian Kabore yürütüyor. 2015 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak göreve başlayan Kobare'nin Hristiyan olmasına rağmen din ayrımı yapmadan siyaset yaptığı belirtiliyor. "Onurlu insanların yaşadığı anayurt" anlamına gelen Burkina Faso'da, Fransızca'nın yanı sıra 63 kabile dili konuşuluyor. Bu dillerden Moore, Fulfulde ve Dioula ülkenin resmi dilleri olarak anayasada yer alıyor. Para birimi CFA Frangı olan ülkede şehiriçi ulaşımı ağırlıklı olarak motosiklet ve bisiklet ile sağlanıyor.

Ülkedeki altın, fosfat, bakır ve magnezyum gibi yeraltı kaynaklarını Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ait şirket gün yüzüne çıkarmak için aralıksız çalışıyor. İnsanların yüzde 90'ının tarımsal çalışmalarla geçimini sağladığı ülke, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden olmasına rağmen altın rezervlerinden çıkarılan madenlerden ancak yüzde 10'a yakın pay alabiliyor. Varlık içinde yokluk çeken ülkenin rezervleri işleyebilecek milli şirketi bulunmuyor.

Burkina Faso'da Türkiye insani yardımlarıyla ön plana çıkıyor. Her yıl binlerce çocuğun çeşitli hastalıklardan hayatını kaybettiği, yaşayan çocukların yalın ayak gezdiği ülkede, kendilerine yardım eli uzatan Türkiye'ye ve Türk halkına ayrı bir sempati duyuluyor.

Burkina Faso'da turizm

Turizm açışından pek tanınmayan ancak yılda yüz binlerce insanın ziyaret ettiği Burkina Faso'ya en çok Fransa ve Türkiye'den vatandaşlar geliyor. Fransızlar daha çok yeraltı kaynakları ve ticaret için ülkeyi ziyaret ederken, Türkiye'den gelenler ülkeler arası diyalog ve insani yardımlar için burada bulunuyor.

Ülkeye gelen turistler en çok timsah gölleri ve safari yapılabilen hayvanat bahçelerini ziyaret ediyor. Her yıl milyonlarca insanı ağırlayan timsah gölü ve hayvanat bahçelerinde bakıcıların gözetiminde hayvanlarla fotoğraf çektirilebiliyor. Turistler, timsahları belli bir ücret karşılığında tavukla besleyebiliyor, hayvanat bahçesinde de hayvanların fotoğrafını çekmek için belli bir ücret ödüyor. Buna rağmen ülkede turizmden elde edilen gelir bütçenin çok az miktarını karşılıyor.