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Yunanistan, 2020'de Girit'in güneybatısında sondaja başlayacak

Yunanistan, Girit adasının güneybatısında 2020'de sondaj çalışmalarına başlanması için Amerikan Exxon Mobile ve Fransız Total şirketleriyle anlaşma imzaladı.

Yunanistan, 2020'de Girit'in güneybatısında sondaja başlayacak
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İmza törenine Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve iki şirketin temsilcileri katıldı. 

Aleksis Çipras, imza töreninde yaptığı konuşmada, sondaj çalışmalarının Yunanistan ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Çipras çalışmaların milli ve jeopolitik önemi olduğuna da dikkat çekti.

Uluslararası hukuka ve çevre koruma kurallarına saygılı olacaklarını belirten Çipras, Girit bölgesinden çıkarılacak olası doğal gaz rezervlerinden sağlanacak gelirin yüzde 40'ını ExxonMobil'e, yüzde 40'ının Total'e, yüzde 20'sinin de Yunan Petrollerine (ELPE) aktarılacağını açıkladı.



"Sondaj süresi uzatılabilir"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 8 yıl sürecek sondaj çalışmalarının süresinin uzatılabileceğini de kaydetti.

Aleksis Çipras, "Girit adası açıklarındaki sondaj çalışmalarına başlanmasına neden olarak aynı deniz havzasındaki İsrail, Mısır ve Kıbrıs'ta büyük doğal gaz rezervlerinin bulunmasını" gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanÇiprasGiritSondaj
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