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Düzce Belediyesi’nden Yerel Ürün Üreticilerine Büyük Destek

Ahmet Coşkunaydın
Türkiye

Ahmet Coşkunaydın

AhmetC@gazeteekonomi.com

09 Ocak 2022, 23:07

Güveniliri gıda ürününe ulaşmak günümüzde hemen hemen her tüketicinin amacı durumuna gelmiş durumda.

İnsanlar satın aldıkları sadece kendileri değil, aileleri ile de tükettikleri her türlü gıda maddesinin, katkısız, doğal koşullarda ve hijyene uygun bir şekilde üretildiğinden emin olmak istiyorlar.

İşte bu konuda ülkemizin en genç ili Düzce, başta Belediye Başkanı Faruk Özlü olmak üzere tüm bağlantılı kurumlarıyla, Düzce’nin yerel lezzetlerini, çok sağlıklı koşullarda üretilip, tüm ülke çapında ve yurt dışında hem tanıtım, hem de satışını başlattılar.

Organik olarak üretilen ve son derece modern ambalaj ve paketlerle tüketiciye sunulan, erişteden, tarhanaya, baldan, çeşitli fındıklı ürünlere , çeşit çeşit reçellere kadar değişen ürün yelpazesi, tüketici masalarına ulaşarak sofraları süslüyor.

Dr. Faruk Özlü’nün başlatıp, büyük destek verdiği bu girişimin göçü önlemek, yerel refahı artırmak, tüketiciye ,güvenle tüketebileceği ürünler sunmak gibi ,çok çok faydaları ve katkıları var. Zaman içinde bu katkıların artarak sürmesi ise kesin.

Turizm ve ekonomik anlamda bir meşale yakan Düzce’nin, bu atılımı tam başarıya götüreceği ise kesin olarak öngörülebilir

Çünkü bu hedef için tüm malzemeler Düzce’de var. Tek eksik ateşi yakmaktı…O da oldu…

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