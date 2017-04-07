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17 Nisan'da okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle, 17 Nisan'da okulların tatil edildiğini açıkladı.

17 Nisan'da okullar tatil

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle, 17 Nisan'da okulların tatil edildiğini bildirdi.
Bakan Yılmaz, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunduğu memleketi Sivas'ta, Zara ilçesinde yapımı tamamlanan 100 milyon liralık yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, halk oylamasına değinen ve vatandaşlardan "Evet" oyu vermelerini isteyen Yılmaz, daha sonra TOKİ'nin hak sahibi belirleme kura törenine katılarak, ilk kurayı çekti.

Zara'da hayırsever Muttalip Çifçi tarafından yaptırılan Halil İbrahim Çifçi İlk/Ortaokulu'nun açılışını da gerçekleştiren Bakan Yılmaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta, sayımların sağlıklı olabilmesi için yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için başbakanımızın talimatı üzerine, aynı zamanda okullarımızın da düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için başbakanımızın talimatıyla, 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık." diye konuştu.
Daha sonra okulu gezen Yılmaz, ardından bugün açılışı gerçekleştirilen Zara Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet YılmazReferandum
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