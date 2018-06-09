8 ilde bin 200 çocuğun karne hayali gerçek oldu Halkbank, 8 ilde bin 200 ilkokul öğrencisinin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Toplam 20 bin kilometre yol yapan banka, çocukları hem tiyatro ile buluşturdu hem de karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti.

G AZETE EKONOMİ - Halkbank kuruluşunun 80. yıldönümünde başlattığı “Çocuklar İster, Halkbank Yapar” projesi kapsamında, Çorum, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Rize, Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa illerinde köy okullarını ziyaret etti. Yaz tatili öncesinde öğrencileri tiyatroyla buluşturan Banka, Bayram ve karne hediyesi olarak da bin 200 çocuğa bisiklet armağan etti.





Şanlıurfa’da düzenlenen son etkinliğe katılan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

“80 yıldır taşıdığımız sosyal sorumluluk bilincini, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na da taşıdık, ‘Çocuklar İster Halkbank Yapar’ anlayışıyla güzel bir proje tasarladık. 80 çocuğun hayalini gerçekleştireceğimiz bu projeyi, gelen yoğun talep üzerine yurt geneline de yayma kararı aldık. Tiyatro tırımızla birlikte Ramazan ayı boyunca 20 bin kilometre yol yaparak, yurdun dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik, ilkokul öğrencilerine kukla tiyatrosu gösterileriyle neşe katmayı amaçladık.”



Çocuklar tiyatroyla Halkbank tırında tanıştı



Birçok çocuğun “Çocuklar İster Halkbank Yapar” projesi sayesinde hayatında ilk kez tiyatro izlediğini de vurgulayan Arslan, “Çocuklarımızı tiyatroyla tanıştırmak, bayram ve yaz tatili öncesi güzel vakit geçirmelerini sağlanmak bize de büyük mutluluk verdi. Çocuklarımız da kendilerine verdiğimiz hediyelerle mutlu oldular. Dünyada bir çocuğu sevindirmekten daha güzel bir şey olmadığına inanıyoruz. ‘Çocuklar İster, Halkbank Yapar’ projemizle çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye ve yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Halkbank, “Çocuklar İster Halkbank Yapar” projesi kapsamında gittiği illerde reel sektör ve kamu temsilcileriyle de buluştu. Valilik ve Belediye Başkanlıklarını ziyaret eden banka yöneticileri Ticaret ve Sanayi Odalarıyla da toplantılarda bir araya geldi. Halkbank, illerdeki banka müşterisi esnaf, KOBİ ve sanayicileri de Ramazan Buluşmaları adını verdiği iftar yemeklerinde ağırladı.