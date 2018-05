“Akademik yetenekleri görmek gurur verici“ - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş: - "Sabancı Üniversitesi, Three Minute Thesis yarışmasıyla akademik yetkinliğin artırılmasına dair önemli bir organizasyona daha imza attı. Çok önemli projeler üzerine çalışan yarışmacılar, 3 dakika içerisinde konunun içeriğini öz bir şekilde, önemli detayları birleştirerek aktardı. Zor bir sınavdı ama akademik yetenekleri görmek gurur verici"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Sabancı Üniversitesi'nin, "Three Minute Thesis" yarışmasıyla akademik yetkinliğin artırılmasına dair önemli bir organizasyona daha imza attığını belirterek, "Çok önemli projeler üzerine çalışan yarışmacılar, 3 dakika içerisinde konunun içeriğini öz bir şekilde, önemli detayları birleştirerek aktardı. Zor bir sınavdı ama akademik yetenekleri görmek gurur verici." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, doktora öğrencilerinin tek bir slayt eşliğinde 3 dakika içerisinde sunumlarını anlatarak puan aldıkları "Three Minute Thesis" yarışmasının ikincisi, Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu 10 yarışmacı arasından birinciliği Mekatronik Programı doktora öğrencisi Ebru Demir elde etti. İkincilik ödülünü Elektronik Mühendisliği doktora öğrencisi Atia Shafiqu'nun kazandığı yarışmada, izleyicilerin oylarıyla belirlenen "People's Choice" kategorisinde Fizik Doktora öğrencisi Ali Asgharpour ödüle layık görüldü.

Avustralya'nın Queensland Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Sabancı Üniversitesi'nde uygulanan yarışmada, VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş jüri üyesi olarak yer aldı. Araştırma Ödülleri Komitesi Koordinatörü Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğçe Yüksel, Varlıbaş'a yarışmaya sunduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, "Sabancı Üniversitesi, Three Minute Thesis yarışmasıyla akademik yetkinliğin artırılmasına dair önemli bir organizasyona daha imza attı. Çok önemli projeler üzerine çalışan yarışmacılar, 3 dakika içerisinde konunun içeriğini öz bir şekilde, önemli detayları birleştirerek aktardı. Zor bir sınavdı ama akademik yetenekleri görmek gurur verici." değerlendirmelerini yaptı.



- "Konuyu değil, konunun aktarım şeklini değerlendirdik"



Jüri üyeleri arasında bulunan Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay da uluslararası düzeydeki bu yarışmayı Türkiye'ye getirmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"3 dakikada, tek görselle tez anlatma yarışması; araştırma çalışmalarını daha geniş kitlelere etkin şekilde anlatabilme yetisini geliştirme ihtiyacına yönelik bir çalışma. Üniversite olarak ürettiklerimizi toplumun hizmetine sunmak önceliğimizi taşıyoruz. Öğrencilerimizin tezlerinin dikkat çekici şekilde uluslararası video arşivde erişilebilir olması; bilimin, teknolojinin, yeni bilginin merak uyandırmasını ve yaygın kullanıma sunulmasını sağlayacaktır. Tüm akademik dayanışmanın da, rekabetin de küresel çapta yer aldığının derin farkındalığı ile yaptığımız çalışmalarımız arasında bu yarışma, verimli olduğu kadar keyifli bir örnek oldu."

Araştırma Ödülleri Komitesi Koordinatörü Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğçe Yüksel ise "Three Minute Thesis" yarışması ile araştırma konusunu değil, konunun aktarım şeklini değerlendirmeyi amaçladıklarını, böylece, öğrencilerin uzun yıllar üzerinde çalıştıkları önemli projelerini, konunun uzmanı olmayan kişilerin de anlayabileceği şekilde aktarabilme becerilerini geliştirmelerine destek olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yüksel, "Bu yarışma ayrıca, Sabancı Üniversitesi olarak bilim iletişimine verdiğimiz önemin de bir parçası. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz yarışmamızda yine çok başarılı sunumlar dinledik. Ayrıca, keyifli bir ortamda farklı bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edinme ve tartışma fırsatı bulduk. Önümüzdeki yıllarda, bu yarışmanın ülke çapında üniversiteler arası bir platformda gerçekleşmesi için öncü olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.